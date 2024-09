Nie mogliśmy uwierzyć, Lech Wałęsa w swoje urodziny pojechał do kościoła pod specjalnym nadzorem

Dramat Leszka Millera. Wyznał to o śmierci syna. Łzy aż cisną się do oczu…

Z końcem września słynny opozycjonista obchodzi swoje urodziny. Z dniem 29. Lech Wałęsa skończył w tym toku już 81 lat! Na jego facebookowym profilu pojawiła się specjalna karta z życzeniami, pod którą swoje życzenia regularnie publikują też jego fani: „Drogi i Szanowny Panie Prezydencie zdrowia radości pogody ducha uśmiechu miłości wszystkiego najlepszego”, „Dużo dużo zdrówka Panie Prezydencie”, „Wszystkiego najlepszego” – piszą w ciepłym tonie do polityka. Tymczasem były prezydent marzy tylko o jednym… – Najbardziej życzę sobie, żeby zdrowo umrzeć. A politycznie to chciałbym, żeby trud narodu nie był marnotrawiony, żebyśmy go z pożytkiem wykorzystano. Ja nie o taką Polskę walczyłem. Walczyłem o Polskę, która czuje nową epokę i której służy. Kiedyś były inne zagrożenia, dziś są inne – zdradził niegdyś w rozmowie z nami były prezydent, który dzisiejsze, już niepełne urodziny, postanowi spędzić nieco mniej hucznie.

Jak co niedzielę, Lech Wałęsa wybrał się do kościoła, żeby spędzić trochę czasu na modlitwie i refleksji. Wiara to bardzo ważny element życia dla polityka, dlatego nawet w urodziny nie opuszcza niedzielnej mszy. Jak się okazało, żeby czuć się w tym dniu bezpiecznie, Wałęsa zabrał ze sobą prywatnego ochroniarza, który nie odstępował go na krok. Mężczyzna był całkowicie uzbrojony i miał też ze sobą kajdanki na wypadek jakiegoś nieoczekiwanego zdarzenia. Był więc dobrze przygotowany do interwencji, dlatego Lech Wałęsa mógł ze spokojem skupić się tylko i wyłącznie na głębokiej modlitwie i osobistej zadumie, jaka na pewno towarzyszy mu w tym wyjątkowym dniu.