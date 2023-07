Nie tylko Jurata. O Zamku Prezydenta w Wiśle mało się mówi

Jak się okazuje, lata przed rezydencją w Juracie prezydenci RP mieli inne miejsce do wypoczynku i pracy. Zamek Prezydenta w Wiśle powstał w latach 1929-1930 jako dar Kudu Śląskiego dla prezydenta RP Ignacego Mościckiego i jego następców. Ten odwiedził go po raz pierwszy na początku roku 1931 i od tej pory często w nim bywał aż do wybuchu II wojny światowej. Tam też przyjmował wielu swoich gości, a gdy głowa państwa nie była obecna w zamku, mogli go zwiedzać chętni.

W 1952 roku, gdy konstytucja zniosła urząd prezydenta, zastępując go Urzędem Rady Ministrów, bywali w nim najważniejsi przedstawiciele władz, jak na przykład Edward Gierek. Na początku lat 90. Starano się, aby zamek powrócił pod opiekę prezydenta, co udało się osiągnąć w 2002 roku.

W końcu, po trwającym dwa lata remoncie, w 2005 roku ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski uroczyście otworzył Zamek na Zadnim Groniu w Wiśle, a dziś jest udostępniony do zwiedzania.

W skład Rezydencji Prezydenta w Wiśle składa się zamek, w którym przebywał Ignacy Mościcki, Zamek Dolny i zabytkowa drewniana kaplica. Wnętrza zamku zaś są utrzymane w kolorach beżu, czerwieni i granatu. W wielu miejscach ustawiono rośliny doniczkowe, można także zobaczyć wiele przedmiotów nawiązujących do dawnych czasów. Wrażenie robią ogromne okna i przeszklone drzwi. Staroświeckie meble pozwalają się poczuć niemal jak po podróży w czasie!

Z zewnątrz zaś można podziwiać architekturę charakterystyczną dla XX-lecia międzywojennego i piękną, zieloną okolicę. Z pewnością warto zobaczyć ten obiekt w czasie wakacji!

