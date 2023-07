W takich luksusach Andrzej i Agata Dudowie spędzają urlop. Można pozazdrościć!

Kto by pomyślał?

Andrzej i Agata Dudowie na co dzień nie mogą narzekać na brak obowiązków. Ich dni wypełnione są spotkaniami, wystąpieniami i innymi aktywnościami. Każdego roku w wakacje znajdują jednak kilka dni, by zrobić sobie wolne i zaszyć się nad polskim morzem. Wypoczywają wówczas na terenie ośrodka „Mewa”, administracyjnie znajdującego się na terenie Helu, choć od lat przyjęło się mówić o Juracie.

Działka ośrodka ma 150 hekatarów, a na niej znajdują się dwie identyczne wille o łącznej powierzchni około 2 000 metrów kwadratowych. Do tego do dyspozycji gości jest sauna, kort tenisowy, siłownia czy prywatna plaża. Na niej zaś znajduje się 35-metrowa wieża widokowa, zbudowana z inicjatywy byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Można z niej podziwiać zapierający dech w piersiach widok na Zatokę Pucką, a dodatkowo mieści w sobie kryty basen. Ośrodek ma także własne lądowisko dla helikopterów.

Mało kto ma dostęp do „Mewy”. To wyjątkowo dobrze strzeżony ośrodek, strzeżony przez całą dobę przez ochronę oraz Morski Oddział Straży Granicznej. Ponadto obiekt jest chroniony płotem z drutem kolczastym i liczne kamery monitoringu. Nie ma lepszego miejsca, by cieszyć się prywatnością!

Aby dobrze się zrelaksować i zakosztować różnego rodzaju aktywności w ogóle nie trzeba opuszczać terenu luksusowego ośrodka, choć sama okolica także prezentuje się niezwykle atrakcyjnie i zachęca do spacerów. Nic dziwnego, że Andrzej i Agata Dudowie lubią spędzać urlop właśnie tam!

