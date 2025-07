Nie tylko Kinga Duda! Kwaśniewscy i Kalisz też brali śluby w Pałacu Prezydenckim

W sobotę, w kaplicy Pałacu Prezydenckiego, odbył się ślub Kingi Dudy, córki prezydenta Andrzeja Dudy. Informację potwierdziła Kancelaria Prezydenta, zaznaczając, że koszty uroczystości zostały pokryte z prywatnych środków prezydenta. Decyzja o organizacji ślubu w Pałacu Prezydenckim spotkała się z różnymi reakcjami. Część opinii publicznej i polityków wyrażała krytykę, kwestionując wykorzystanie obiektu państwowego do celów prywatnych.

Zwolennicy organizacji ślubu w Pałacu Prezydenckim zwracają uwagę na względy bezpieczeństwa i potencjalne oszczędności. Gen. Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu

- To słuszna, mądra decyzja. Z punktu widzenia wydatków, pieniędzy podatnika, służby ochrony państwa ślub córki pana prezydenta w kaplicy Pałacu Prezydenckiego to jest absolutnie wybawienie dla służb - mówił w rozmowie z TVN24.

Argument ten podkreśla, że organizacja ślubu w zabezpieczonym obiekcie państwowym minimalizuje koszty i zasoby potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.

Ślub Ryszarda Kalisza w Pałacu Prezydenckim

Kinga Duda nie jest pierwszą osobą, która zawarła związek małżeński w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. W 2000 roku, w tym samym miejscu, ślub ze swoją pierwszą żoną, Anną Żur, wziął Ryszard Kalisz, ówczesny szef Kancelarii Prezydenta.

- Mój ślub odbył się w Pałacu Prezydenckim, to był rok 2000. Przyjęcie weselne odbywało się w zupełnie innym miejscu. Osoby, które brały udział w tej ceremonii ślubnej, zresztą udzielanej przez ówczesnego biskupa polowego Sławoja Leszka Głódzia, nie korzystały wtedy z żadnych pomieszczeń w pałacu. Wchodziły wejściem z prawej strony, 15-20 m do tej kaplicy i to było wszystko - tłumaczył w rozmowie z Plejadą.

Ryszard Kalisz podkreślił, że wybór kaplicy był podyktowany względami bezpieczeństwa, związanymi z pełnioną przez niego funkcją oraz obecnością chronionych gości.

- Byłem wtedy szefem Kancelarii Prezydenta i byłem chroniony przez BOR. Podobnie zresztą jak niektórzy goście, pan prezydent i wiele osób z tych, które uczestniczyły w tej ceremonii. Kaplica prezydencka nie jest zbyt duża. Gdyby ślub odbył się w każdym innym kościele czy jeszcze innym miejscu, byłoby to bardzo trudne organizacyjnie ze względu właśnie na pewne zasady, które obowiązują takie osoby - opowiadał.

Dodał również, że przyjęcie weselne odbyło się w innym miejscu, oddalonym o około 500 metrów od Pałacu Prezydenckiego.

Ślub Kwaśniewskich w kaplicy Pałacu Prezydenckiego

Oprócz Kingi Dudy i Ryszarda Kalisza, w kaplicy Pałacu Prezydenckiego ślub kościelny wzięli również Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy. Ich pierwszy ślub odbył się w Urzędzie Stanu Cywilnego w 1979 roku, a po 28 latach para zdecydowała się na ceremonię kościelną. W 2013 roku, Piotr Gulczyński, ówczesny prezes Instytutu Lecha Wałęsy, również wnioskował o możliwość organizacji ślubu w kaplicy, o czym informowała Kancelaria Prezydenta:

- Uprzejmie informujemy, że pan Piotr Gulczyński wystąpił do szefa Kancelarii Prezydenta RP z prośbą o wyrażenie zgody na "zorganizowanie mszy świętej połączonej z ceremonią zaślubin w kaplicy Pałacu Prezydenckiego" w obecności pana Lecha Wałęsy. Kancelaria Prezydenta RP stara się umożliwiać jak najszerszy dostęp do Pałacu Prezydenckiego [...]. Każde zgłoszenie analizowane jest indywidualnie i rozpatrywane m.in. pod kątem możliwości realizacji w wybranym terminie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia kaplica użyczana jest bezpłatnie - poinformowano.

Jak widać, śluby w Pałacu Prezydenckim, choć rzadkie, jednak się zdarzają. Nic dziwnego - to piękny budynek z imponującymi ogrodami, do tego zapewniający maksimum prywatności.

