Nie uwierzysz, jak teraz wygląda Jarosław Gowin. Tak się zmienił dawno niewidziany polityk [ZDJĘCIA]

Jarosław Gowin był jedną z czołowych postaci polskiej polityki. Ma zresztą bogate doświadczenie polityczne: był ministrem, wicepremierem, liderem Porozumienia. Wiele się jednak zmieniło, gdy odszedł z rządu Zjednoczonej Prawicy. Nie był już politykiem pierwszego rzędu, do tego doszły pewne kłopoty zdrowotne, z którymi się zmagał. Polityk w jednym z wywiadów szczerze przyznał, że zmagał się z depresją: polityk, który nagle zniknął, wprost opowiedział o wszystkim, czego doświadczył. Jarosław Gowin zaczął od wyjaśnienia, co mu konkretnie dolegało: - Miałem depresję, będącą efektem wielu miesięcy bezsenności. Z kolei brak snu był skutkiem ubocznym przechorowania COVID-19. Na to nałożyło się przepracowanie i brutalny atak PiS - powiedział wówczas w rozmowie z TVN24. Jak dodał, depresja może dopaść każdego i dlatego warto o niej otwarcie mówić szczególnie teraz, w dobie pandemii koronawirusa.

Od tamtej pory minęło sporo czasu, a Gowin nie pokazywał się raczej publicznie. Nie zamierzał startować w wyborach parlamentarnych 2023 i wiele osób już dawno nie widziało Jarosława Gowina. Teraz polityk wrócił, jako świadek. We wtorek 9 stycznia zeznawał przed komisją ds. wyborów kopertowych 2020. Widać, że mocno się zmienił, schudł i posiwiał. Zobaczcie, jak zmienił się Jarosław Gowin.