Nie zmarnujcie swojego ŻYCIA! MOCNY przekaz Polaków do MŁODYCH!

„Mówić to, co się myśli. Być zdecydowanym, silnym, odważnym, iść do przodu, nie być oszołomem”, tak brzmi przepis na udane życie, który zdradził Adamowi Federowi 82-letni Pan Jacek z Poznania. Nasz reporter spotkał go na boisku, z piłką do koszykówki w ręku. „Gram w kosza prawie codziennie, jak jest pogoda”, powiedział. Emeryt przekonuje, że sport to najlepszy sposób na przetrwanie i na długowieczność. „Nie warto gonić za rzeczami typu zegarki, cuchy i tak dalej. Ja wydaję pieniądze na podróże”, mówił mężczyzna, który delektował się napojem w restauracji na poznańskim rynku. „To jest ważne, co człowiek przeżyje. Trochę więcej patrzeć nie w komórkę, ale na dookoła siebie. Koziołki się trykały i wszyscy to nagrywali, przez komórki patrzyli, zamiast obejrzeć ten spektakl. To nie jest to…”, dodał. Jak żyć, żeby nie marnować czasu? Kiedy emeryci słyszą takie pytanie, bardzo często mówią o miłości. „Latać za miłością, a nie za pieniędzmi”, zdradził Pan Leszek. „A gdyby spotkał pan tu takiego 19-letniego Leszka, to co by mu pan powiedział?”, dopytywał Adam Feder. „Więcej odwagi!”, odparł bez namysłu. Czy warto być przyzwoitym i dobrym człowiekiem? Czy to się opłaca? Polacy zazwyczaj odpowiadają, że warto, ale są też tacy, którzy odpowiadają krótko: „Każdy sobie rzepkę skrobie”, skwitował mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery i posłuchajcie o najlepszych przepisach na udane życie!

i Autor: Super Express KE