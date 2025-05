Niecodzienna rola mamy Kasi Tusk! Dawno niewidziana Małgorzata Tusk pojawiła się jako modelka!

Rafał Trzaskowski ma dwójkę dzieci i psa Bąbla! Co o nich wiemy?

Wszyscy wiedzą, że Kasia Tusk od lat prowadzi bloga o stylu życia oraz stoi na czele firmy modowej. Firma reklamuje się tym, że przede wszystkim stawia na jakość, porządne krawiectwo i ponadczasowość w krojach: - Największą wartością naszych projektów jest jakość, starannie wyselekcjonowane materiały i metka Made in Poland. Naturalne piękno najlepiej podkreślają dopracowane, funkcjonalne i proste kroje.

Przez lata Kasia Tusk zyskała mnóstwo fanek, miłośniczek i klientek. Czasem to właśnie córka premiera pojawia się w roli modelki i prezentuje ubrania firmy. Jednak 26 maja doszło do zaskakującej sytuacji! Na Istagramie stroje z firmy Kasi zaprezentowała jej mama! Trzeba przyznać, że Małgorzata Tusk w tej roli sprawdziła się znakomicie, jakby robiła to całe życie. Nagranie z mamą Kasia Tusk skomentowała tak:

Wyobrażam sobie ten moment, w którym staję przed 465 tysięcznym tłumem (czyli tyle, ile mam tu obserwujących mnie osób) i mogę na takim forum podziękować komuś bardzo dla mnie ważnemu. Trochę jak możliwość przekazania pozdrowień, gdy wygra się finał Familiady ;). No więc powiedziałabym dziś: „Dziękuję Mamo. Jesteś najlepsza ❤️” - napisała.

Premierówna dopisała też: - Wszystkie ubrania, poza dżinsami z pierwszego ujęcia, są właśnie od marki, którą prowadzi córka mojej mamy 🤪.MARKA WŁASNA.

Internautki od razu zauważyły, że Małgorzata Tusk w strojach z firmy córki prezentuje się genialnie i powinna to robić częściej.