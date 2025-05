Debata prezydencka zaczęła się w poniedziałek 12 maja 2025, a rozpoczęła o godzinie 20:00. Kandydaci będą odpowiadali na pytania dziennikarzy, ale też swoich konkurentów. Tym razem, zgodnie z ustalonymi zasadami, kandydaci nie mogą wnieść ze sobą do studia telefonów komórkowych i gadżetów, co miało miejsce w poprzednich debatach.

Wszyscy pamiętamy, jak Karol Nawrocki wniósł dwie flagi: tęczową i flagę Polski (tęczową podarował Trzaskowskiemu, a tę następnie zabrała Biejat). Innym gadżetem była płócienna torba na gadżety, którą Hołownia wręczył Trzaskowskiemu. Na podsumowaniu debaty w Końskich Stanowski zaś pokazał cały plik kartek dotyczących potrzebujących dzieci, jak mówił dostał kartki od dzieci, które prosiły, żeby włączył się w zbiórkę na leczenie ich koleżanki.

Zaskakujący strój Stanowskiego. Na debatę przyszedł w bluzie!

Tym razem znów zaskoczył. Stanowski na debatę TVP 12 maja, postanowił założyć... bluzę, na której wydrukowano podobiznę dziecka i adres do strony internetowej ze zbiórką charytatywną: Razem dla Ignasia - brzmi napis na bluzie kandydata. To zbiórka, której celem jest terapia genowa w USA, leczenie, rehabilitacja Ignasia, którego rodzice napisali: - Każdy dzień to walka – z chorobą, ze zmęczeniem, z czasem. Nasz synek jest bardzo zmęczony. Nie ma czasu na beztroską zabawę, jak inne dzieci. Ostatnio do zespołu specjalistów dołączył fizjoterapeuta oddechowy. To niezbędne w walce z dystrofią Mięśniową Duchenne'a. Ćwiczymy, by Ignaś jak najdłużej mógł samodzielnie oddychać. Jesteśmy przerażeni. Życie naszego dziecka zależy od innych osób… Od Was. Dlatego błagamy – pomóżcie nam uratować Ignasia. Jak przyznał Stanowski rodzice Ignasia poprosili go jakiś czas temu, by założył tę bluzę, gdy będzie występował w jakimś popularnym programie. Na początku debaty na koncie zbiórki było 5 133 345 zł.

Zdjęcia Stanowskiego w bluzie niżej, w naszej galerii zdjęć.

Przypomnijmy, że debatę poprowadzi troje dziennikarzy. Przedstawicielką TVP będzie Dorota Wysocka-Schnepf, Polsatu News - dziennikarz Piotr Witwicki, a TVN24 Radomir Wit. Jeśli chodzi o przedstawicielkę TVP to już w czasie ustalania szczegółów doszło do zamieszania wokół niej.