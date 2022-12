Mamy najnowsze zdjęcia

Nieprawdopodobne, jak teraz wygląda Lew Rywin. Pojawił się na pogrzebie Mariusza Waltera. Odsiadka go zmieniła!

Lew Rywin w 2002 roku był na ustach całej Polski. Bohater słynnej "afery Rywina", zwanej inaczej "Rywingate", przyszedł do Adama Michnika z propozycją gigantycznej łapówki. Redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" nagrał rozmowę i wybuchł potworny skandal. Później o Lwie Rywinie słuch właściwie zaginął. Producent filmowy pojawił się na pogrzebie Mariusza Waltera. Nieprawdopodobne, jak teraz wygląda Lew Rywin. Odsiadka zmieniła go nie do poznania!