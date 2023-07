Niesamowite, na co zdecydował się Mateusz Morawiecki! Wielu skorzysta z okazji

Krystyna Pawłowicz upokorzona na Twitterze! Zwróciła się do Elona Muska

Mateusz Morawiecki nie może narzekać na brak zajęć. Niemal nieustannie jest w rozjazdach, a do tego jest aktywny w mediach społecznościowych. Mimo to postanowił znaleźć chwilę, by na żywo porozmawiać z każdym Polakiem. Szef rządu będzie także odpowiadał na pytania.

- Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze jest bezpieczeństwo. W każdym wymiarze. Bezpieczeństwo polskich rodzin - opracowaliśmy i błyskawicznie wprowadziliśmy program „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. Bezpieczeństwo polskich granic - mówimy stanowcze NIE przymusowym opłatom, wymuszonej relokacji i nielegalnej imigracji - napisał premier na Facebooku.

Zapowiedział także, że już w środę 5 lipca o godzinie 18:00 wystartuje live, podczas którego odbędzie się Q&A, czyli sesja pytań i odpowiedzi. Na pewno znajdzie się wielu chętnych, by zadać pytanie Mateuszowi Morawieckiemu! Warto jednak pamiętać o kulturze osobistej, bowiem można założyć, że szef rządu będzie odpowiadał tylko na merytoryczne pytania, w których nie będzie wulgaryzmów. To rzadka okazja, by móc „porozmawiać” z Mateuszem Morawieckim!

