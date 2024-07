Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Komentery Adama Federa

Niesamowite! Tu żyją NAJSZCZĘŚLIWSI Polacy. Cały czas się tylko ŚMIEJĘ!

Adam Feder 21:29 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Gdzie żyją najszczęśliwsi ludzie w Polsce? Okazuje się, że nie w Warszawie, Krakowie, czy w Poznaniu, ale w Zielonej Górze! To wynika z badania dobrostanu mieszkańców Polski. Adam Feder pojechał z mikrofonem i kamerą do polskiej stolicy wina i pytał o powody tej niezwykłej radości. Posłuchajcie, co mówią najbardziej zadowoleni z życia Polacy! To trzeba zobaczyć!