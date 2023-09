Niesamowite widowisko! Prawie 200 par zatańczyło poloneza, maturzyści mogą się schować!

To się nazywa miłość!

Gorzkie wyznanie Jolanty Kwaśniewskiej. Ma wielki żal do Kościoła

Co się stało?

Poloneza w Wilnie zatańczyło jednocześnie 192 par do muzyki z filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”, czyli właśnie tej, którą słyszymy podczas tańca na studniówkach. Zagrała ją na żywo orkiestra litewskich muzyków. Co więcej, wszyscy tancerze byli ubrani w stroje historyczne i narodowe, co nadało wydarzeniu niezwykłego charakteru.

Do wydarzenia zgłosiły się polskie zespoły: „Sto uśmiechów”, „Wilenka”, „Wilia”, grupy z rejonów trockiego, solecznickiego, wileńskiego, a także pojedyncze osoby. Przedział wiekowy był imponujący. - Najmłodsi tancerze mają 14 lat, a najstarsi ponad 60 – mówiła TVP choreografka i autorka układu tanecznego Danuta Mieczkowska-Kowalczuk.

Przygotowania do wyjątkowego poloneza trwały kilka tygodni, a tancerze zostali podzieleni na pięć grup. Na koniec wszystkie połączyły, tworząc widowiskowy układ. Trzeba przyznać, że efekt końcowy był doprawdy niesamowity. Pary doskonale wiedziały, co robić i nie pogubiły się nawet podczas najbardziej skomplikowanych kombinacji. Warto zaznaczyć, ze ary miały do wykorzystania dużo miejsca więc o pomyłkę nie było trudno.

Quiz. Pamiętasz te piosenki wyborcze? Komplet punktów dla fanów muzyki Pytanie 1 z 8 Zacznimy od czego prostego. Piosenka zespołu TOP-ONE "Ole Olek" zaczyna się od słów: Ole Olek wygraj, Ole Olek na prezydenta tylko ty Ole Olek zwyciężaj, Ole Olek na prezydenta tylko on Ole Olek wygraj, na prezydenta tylko Kwaśniewski Dalej