Niesiołowski mówił o szczawiu i mirabelkach. Po latach wytłumaczył, o co faktycznie chodziło. Oberwało się Olejnik

Co do tych mirabelek i szczawiu. Powiedziałem, że w Polsce nie ma głodu, dlatego że jak ja z chłopakami żeśmy grali w piłkę, to chłopaki wchodzili na drzewa, [którymi] trzęśli. Jedliśmy te owoce, potem szliśmy w las i mieliśmy szczaw. Wracaliśmy obżarci tym szczawiem i graliśmy dalej. A teraz te wszystkie drzewa rosną w tych samych miejscach, nikt nie zrywa, leżą na ziemi. Ona (Monika Olejnik, przyp. red.) na to powiedziała, że ja wysyłam dzieci i powiedziała: "To pan posyła dzieci na szczaw". Ja mówię: "Nie, nikogo nie wysyłam. Ja jadłem szczaw, nie wiem, czy pani to rozumie". Ona nie chciała tego przyjąć do wiadomości. Pewnie do tej pory uważa, że powiedziała bardzo dobrą rzecz.