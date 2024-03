Jarosław Kaczyński pojawił się w charakterze świadka na sejmowej komisji ds. Pegasusa. Takiego zamieszania w parlamencie dawno nie było. Tuż przed przesłuchaniem doszło do dziwnej sytuacji. Z tłumu dziennikarzy nagle wyłonił się Zenon Nowak, który podszedł do prezesa PiS i podał mu rękę. Jarosław Kaczyński wyraźnie ucieszył się z widoku mężczyzny, którego nazwał "znajomym z Żoliborza". Wszyscy zastanawiają się kim jest pan Zenon Nowak. Okazuje się, że to niezwykle barwna postać. Zenon Nowak to przewodniczący partii Dzielny Tata. Mężczyzna słynie z walki o prawa ojców. - Milion ojców nie może spędzić Dnia Dziecka ze swoimi dziećmi. Dla wielu ojców i ich dzieci, jest to dzień rozpaczy, ponieważ nie mogą spotkać się ze swoimi własnymi dziećmi, a matki zachowują się jak ich właścicielki, chcąc tylko alimentów i traktując ojców jak bankomaty - pieklił się kiedyś pan Zenon Nowak w rozmowie z portalem iswinoujscie.pl.

Partia Dzielny Tata powstała w 2015 roku. W założeniach miała zajmować się nie tylko sprawami ojców.- Nasza partia powstała na skutek protestu przeciwko systemowi, który jest w naszym kraju. Bo praktycznie żyjemy dziś dalej w totalitarnym państwie. Nie mamy klasy średniej; są ludzie biedni, bardzo bogaci i jeszcze zadłużeni, ludzie, którzy funkcjonują w rzeczywistości spłacania kredytów i ciągle mają pętlę na szyi - mówił Zenon Nowak.