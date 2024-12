Niespodziewane zachowanie Tuska przed posiedzeniem rządu! Zrobił to przy ministrach

Ryszard Petru stawił się do pracy w Biedronce. "Zaczynam od wypieku chleba" Pokazał zdjęcia

Posiedzenie rządu przed wigilią. Tusk przekazał czego dotyczy

Przed rozpoczęciem wtorkowego (24 grudnia) posiedzenia Rady Ministrów Donald Tusk złożył świąteczne życzenia wszystkim polskim rodzinom, aby ci "odnaleźli spokój i poczucie bezpieczeństwa przy stole wigilijnym ze swoimi najbliższymi". Zdaniem premiera, "w tych trudnych czasach o spokój czasami najtrudniej, ale z otwartymi sercami i nadzieją na bezpieczną, dobrą przyszłość na pewno łatwiej będzie nam wszystkim przejść przez te skomplikowane czasy".

- W to wigilijne posiedzenie rządu będziemy działać na rzecz tego, co najważniejsze - na rzecz waszego bezpieczeństwa i spokoju. Jesteśmy po to, aby gwarantować Polsce i każdej polskiej rodzinie poczucie bezpieczeństwa i stałości - dodał premier.

Premier Tusk powiedział, że wraz z ministrami w trakcie i po posiedzeniu rządu będą pamiętali o wszystkich, którzy w czasie Wigilii będą pełnili służbę, czy będą w pracy.

- Będziemy pamiętali o tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo tam, gdzie najtrudniej - na granicach. Kiedy będziemy łamali się opłatkiem, oni będą na wschodniej granicy ciągle pilnowali naszego bezpieczeństwa. Będziemy na pewno pamiętali o tych, którzy na dyżurach szpitalnych będą dbali o potrzebujących medycznej pomocy. O wszystkich, którzy na co dzień - a wypadnie i dzisiaj w Wigilię im pełnić służbę - o tych będziemy myśleć szczególnie ciepło - zapewniał premier.

Zachowanie Tuska zaskoczyło ministrów! Musieli się podporządkować

Po złożonych życzeniach od premiera ministrowie i szef rządu zaśpiewali wspólnie kolędę. Tusk zachęcił, by zaśpiewać kolędę, która szczególnie utkwiła mu w pamięci. Było to "Wśród nocnej ciszy". Warto przypomnieć, że przed laty Tusk brał udział w specjalnym wydaniu "Szansy na sukces" i właśnie tam śpiewał kolędę.

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd zajmuje się m.in. projektem noweli ustawy o czasowym przedłużeniu wsparcia w postaci rynku mocy dla źródeł energii elektrycznej, które nie spełniają norm emisji CO2. Rząd obraduje też nad projektem noweli ustawy o znakach sił zbrojnych.