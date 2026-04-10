Nowacka w wyjątkowy sposób uczciła mamę. Widać od razu [ZDJĘCIA]

To już 16 lat mija od dramatu, który wstrząsnął Polską. 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem rozbił się samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. W sumie śmierć poniosło 96 osób, czołowi politycy ze wszystkich stron sceny politycznej, przedstawiciele duchowieństwa, rodzin katyńskich, artyści. W piątkowy poranek na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zebrali się politycy, którzy złożyli kwiaty przed pomnikiem ofiar katastrofy pod Smoleńskiem i uczcili pamięć zmarłych. Po godz. 8 hołd ofiarom oddali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz rodziny ofiar na stołecznym Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

CZYTAJ: „Tutaj jest ciało, a dziadek jest w niebie”. Wzruszające wyznanie Wassermann

W uroczystościach wzięli udział m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Grzegorz Karpiński oraz minister Maciej Berek. Przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej wieńce złożyli m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Szefowa MEN w katastrofie smoleńskiej straciła mamę

Jak wiemy, szefowa MEN jest związana osobiście z tragedią smoleńska, ponieważ w wypadku zginęła jej mama, Izabela Jaruga-Nowacka, która także była ministrem. W rozmowie z magazynem "Viva" 9 lat po tragedii smoleńskiej minister Nowacka mówiła o mamie:

Była dla mnie bardzo ważną osobą i strasznie mi jej cały czas brakuje. Niektórzy twierdzą, że po dziewięciu latach to wszystko jest już odległe, zaciera się. Tak też się dzieje. Ale tyle rzeczy się wydarzyło, o których chciałabym z mamą porozmawiać, z których chciałabym się z mamą pośmiać. Tyle pytań, których nie mogę już jej zadać - komentowała.

Barbara Nowacka dba o pamięć o ukochanej mamie, a robi to w wyjątkowy sposób, na co może nie wszyscy zwracają uwagę. Otóż nosi biżuterię, która należała do jej mamy. Często można zauważyć, że zakłada naszyjnik z dużym, bursztynowym wisiorkiem. Kiedyś pytana o tę pamiątkę przyznała: - To coś, co jest dla mnie ważne. Nie wierzę za bardzo w magię, ale lubię go czasem dotknąć. Nosiła to mama…Poza tym to piękna rzecz - mówiła o biżuterii w rozmowie z kobieta.pl. Właśnie ten naszyjnik Barbara Nowacka założyła w dniu 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Na zdjęciach w naszej galerii zobaczycie, o jakim wisiorku mowa.

SPRAWDŹ: Joanna Racewicz w zadumie przy grobie męża. Nagle podeszła do niej Barbara Nowacka. Przejmujący gest minister edukacji

