Joanna Racewicz w zadumie przy grobie męża. Nagle podeszła do niej Barbara Nowacka. Przejmujący gest minister edukacji

Paulina Jaworska
2026-04-10 10:10

Joanna Racewicz w katastrofie smoleńskiej straciła ukochanego męża. Jej małżonek Paweł Janeczek pracował w BOR i ochraniał prezydenta. W dniu 16. rocznicy tragedii smoleńskiej dziennikarka pojawiała się na Powązkach Wojskowych przy grobie męża. W tym samym czasie na cmentarzu byli też politycy obecnej władzy, którzy brali udział w uroczystościach smoleńskich. Racewicz spotkała się z bardzo czułym gestem ze strony minister Barbary Nowackiej.

Poruszający gest Barbary Nowackiej wobec Joanny Racewicz
Galeria zdjęć 16

W piątek 10 kwietnia 2026 Joanna Racewicz pojawiał się na Powązkach Wojskowych w czasie, gdy byli tam rządzący, którzy przybyli, by uczcić pamięć tragicznie zmarłych ofiar katastrofy smoleńskiej. Na cmentarzu pojawili się członkowie rządu Donalda Tuska, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, były marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz posłowie i senatorowie. 

Poruszające sceny na Powązkach Wojskowych

Niezwykle poruszającym gestem wobec Joanny Racewicz, która w zadumie stanęła przy grobie męża, wykazała się minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, która w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku straciła ukochaną mamę, Izabelę Jarugę-Nowacką. Obie więc, dziennikarka i polityczka, doskonale się rozumieją, wiedzą, co oznacza strata bliskich w tak tragicznych okolicznościach. Szefowa MEN podeszła do stojącej przy grobie męża Racewicz i czule uścisnęła jej dłoń. Taki gest oznacza dużo więcej, niż słowa. Na zdjęciach dokładnie widać te poruszające sceny.

Kim był Paweł Janeczek, mąż Joanny Racewicz, który zginął w katastrofie smoleńskiej? 

Mąż Joanny Racewicz, Paweł Janeczek pracował w Biurze Ochrony Rządu. Był porucznikiem BOR, dowódcą zmiany ochrony, ale też szefem ochrony prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ochraniał także m.in. Ryszarda Kuklińskiego, papieża Jana Pawła II (w czasie wizyty w kraju), premiera Leszka Millera, Marka Belkę, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Pośmiertnie został uhonorowany przez Bronisława Komorowskiego Gwiazdą Iraku. Racewicz i Janeczek pobrali się we wrześniu 2004 roku, para zapoznała się na pokładzie rządowego samolotu. Gdy zginął tragicznie miał zaledwie 37 lat, pozostawił żonę i maleńkiego synka, który w 2010 roku miał zaledwie dwa latka.

Paweł Janeczek został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie, a jago skromny grób znajduje się w kwaterze smoleńskiej. Grób jest z czarnego kamienia, z białym krzyżem, bardzo podobny do innych grobów w tej kwaterze. Ale jest coś, co go wyróżnia, to ślady dwóch dłoni odbite na pomniku: ręki synka i żony. 

Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JOANNA RACEWICZ
BARBARA NOWACKA