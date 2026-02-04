Nowe doniesienia o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Wiemy, co się dzieje z prezesem PiS

Jarosław Kaczyński trafił do szpitala z powodu infekcji.

Jego stan zdrowia ulega poprawie, reaguje na antybiotyki, nie ma już kaszlu ani temperatury.

Planowany jest jego wypis ze szpitala do końca tygodnia.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, trafił do szpitala co zaniepokoiło nie tylko członków partii, ale także wyborców. Nie było wiadomo, co spowodowało hospitalizację. Okazało się jednak, że to nic poważnego, a jedynie infekcja. Ostatnio informowaliśmy, że jego stan zdrowia ulega poprawie, co przekazał nam brat cioteczny polityka Jan Maria Tomaszewski, jak i politycy PiS. Podobno pacjent odzyskuje humor, co mogło być odbierane jako wskazówka, że także stan zdrowia ulega poprawie. Niestety, brak informacji o tym, jaka konkretnie choroba dopadła prezesa utrudnia wszelkie spekulacje. Teraz jednak mamy kolejne wiadomości o stanie lidera opozycji.

Co ze zdrowiem Kaczyńskiego?

Wiele osób z pewnością martwi się o Jarosława Kaczyńskiego, który ciągle jest hospitalizowany. Udało nam się dowiedzieć, jak obecnie czuje się prezes PiS.

- Prezes czuje się bardzo dobrze, zareagował na podawane antybiotyki, już nie kaszle, nie ma temperatury, szykowany jest do wypisu, który ma nastąpić do końca tygodnia - dowiedzieliśmy się z zaufanego źródła.

Wszystko wskazuje na to, że polityk czuje się coraz lepiej i niebawem być może wróci do swojej zwyczajnej aktywności, oczywiście po zakończonej rekonwalescencji. Zapewne wróci do domu swojego brata ciotecznego, gdzie razem z kotami czeka, aż jego sąsiedzi skończą uciążliwy remont. Niestety, ten uniemożliwia normalne funkcjonowanie, odpoczynek czy pracę w spokojnych warunkach. Polityk mieszka z Janem Marią Tomaszewskim od połowy grudnia, gdzie na pewno już się zadomowił. Można się jednak domyślać, że nie może się doczekać do swojego kąta na Żoliborzu, gdzie od lat mieszka. Wszyscy mają nadzieję, że jak najszybciej wszystko wróci do normy.

W naszej galerii zobaczysz, kto odwiedził Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu:

QUIZ o Jarosławie Kaczyńskim. Pytania bez tabu nie tylko dla wyborców PiS Pytanie 1 z 17 Czy Jarosław Kaczyński ma żonę i dzieci? Ma tylko żonę Miał żonę, z którą ma jedno dziecko Nie ma żony i dzieci Następne pytanie