Nowe doniesienia o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Wiemy, co się dzieje z prezesem PiS

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-04 11:32

Prezes PiS Jarosław Kaczyński od pewnego czasu przebywa w szpitalu, gdzie walczy z infekcją. Jak się czuje polityk? Udało nam się dotrzeć do najnowszych informacji o jego stanie zdrowia.

Jarosław Kaczyński

i

Autor: Super Express Jarosław Kaczyński
  • Jarosław Kaczyński trafił do szpitala z powodu infekcji.
  • Jego stan zdrowia ulega poprawie, reaguje na antybiotyki, nie ma już kaszlu ani temperatury.
  • Planowany jest jego wypis ze szpitala do końca tygodnia.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, trafił do szpitala co zaniepokoiło nie tylko członków partii, ale także wyborców. Nie było wiadomo, co spowodowało hospitalizację. Okazało się jednak, że to nic poważnego, a jedynie infekcja. Ostatnio informowaliśmy, że jego stan zdrowia ulega poprawie, co przekazał nam brat cioteczny polityka Jan Maria Tomaszewski, jak i politycy PiS. Podobno pacjent odzyskuje humor, co mogło być odbierane jako wskazówka, że także stan zdrowia ulega poprawie. Niestety, brak informacji o tym, jaka konkretnie choroba dopadła prezesa utrudnia wszelkie spekulacje. Teraz jednak mamy kolejne wiadomości o stanie lidera opozycji.

Co ze zdrowiem Kaczyńskiego?

Wiele osób z pewnością martwi się o Jarosława Kaczyńskiego, który ciągle jest hospitalizowany. Udało nam się dowiedzieć, jak obecnie czuje się prezes PiS.

Prezes czuje się bardzo dobrze, zareagował na podawane antybiotyki, już nie kaszle, nie ma temperatury, szykowany jest do wypisu, który ma nastąpić do końca tygodnia - dowiedzieliśmy się z zaufanego źródła.

Paskudna wiadomość dla Jarosława Kaczyńskiego! Nie ma powodów do radości

Wszystko wskazuje na to, że polityk czuje się coraz lepiej i niebawem być może wróci do swojej zwyczajnej aktywności, oczywiście po zakończonej rekonwalescencji. Zapewne wróci do domu swojego brata ciotecznego, gdzie razem z kotami czeka, aż jego sąsiedzi skończą uciążliwy remont. Niestety, ten uniemożliwia normalne funkcjonowanie, odpoczynek czy pracę w spokojnych warunkach. Polityk mieszka z Janem Marią Tomaszewskim od połowy grudnia, gdzie na pewno już się zadomowił. Można się jednak domyślać, że nie może się doczekać do swojego kąta na Żoliborzu, gdzie od lat mieszka. Wszyscy mają nadzieję, że jak najszybciej wszystko wróci do normy.

W naszej galerii zobaczysz, kto odwiedził Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu:

Brat cioteczny odwiedza prezesa Kaczyńskiego
11 zdjęć
QUIZ o Jarosławie Kaczyńskim. Pytania bez tabu nie tylko dla wyborców PiS
Pytanie 1 z 17
Czy Jarosław Kaczyński ma żonę i dzieci?
BRAUN I KOLEDZY FASZYŚCI. PROF. SADURA: POWINNIŚMY SIĘ BAĆ!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI