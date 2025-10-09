Czy rząd przygotowuje się do zmian w programie 800 plus? O tym, że trwają takie prace, poinformował serwis Forsal.pl. „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowczo podkreśla, że nie prowadzi żadnych prac mających na celu modyfikację zasad przyznawania świadczenia wychowawczego” — tak brzmi oficjalny komunikat. Także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekonuje, że w tej chwili nie ma prac nad zmianami w programie 800 plus. Adam Feder postanowił zapytać Polaków o zdanie na ten temat. Okazuje się, że wielu przyjęłoby takie zmiany z radością. „Po co nierobom dawać?”, stwierdziła zwolenniczka odebrania prawa do 800 plus niepracującym. „A co dziecko jest winne, że matka z ojcem nie pracują?”, pytała emerytka, która uważa, że rząd nie powinien gmerać przy świadczeniu. Na przystanku tramwajowym wywiązała się ożywiona dyskusja. „Trzeba zapracować, ja musiałam na wszystko pracować”, stwierdziła kobieta. „Wszyscy odbierają! A kto da?!”, odpowiedział jej zdenerwowany emeryt. „Ukraińcom niech zabiorą. Polakom nie, my za mało zarabiamy!’, stwierdziła kobieta. Przechodząca nieopodal Ukrainka ubolewała, że świadczenie odebrano niepracującym obcokrajowcom. „To jest dziecko. Ono potrzebuje pieniędzy, jedzenia, ubrania do szkoły. Dziecko musi za coś żyć”, argumentowała. „Każdy rodzic nawet niepracujący pracuje 24 godziny na dobę” – zauważyła młoda matka. Obejrzyjcie najnowsze Komentatery Adama Federa!

Odebrać 800 plus NIEPRACUJĄCYM Polakom? Po co NIEROBOM Dawać? A co dzieci są winne?! - Komentery