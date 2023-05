Odkopali przerażające nagranie z Donaldem Tuskiem i jego synem! "Wlał i bardzo dobrze"

Nowa robota żony Przemysława Czarnka! To nie żart, naprawdę będzie to robić!

Janusz Kowalski ma wsparcie gwiazdora disco polo! Nie do wiary, kto go popiera

Donald Tusk wstydzi się, że dawał klapsy

Bicie dzieci jeszcze kilka lat temu było często stosowaną metodą wychowawczą. Pasem dostawał m.in. Lech Wałęsa. Klapsa zdarzyło się dać dziecku także Marii Kaczyńskiej, żonie Lecha Kaczyńskiego. Donald Tusk, jeszcze w czasach, gdy był premierem, walczył z biciem dzieci. - Setki tysięcy czy miliony dzieci jest poddanych codziennej opresji dlatego, że w Polsce utrwalił się obyczaj bicia. Ponieważ formalnie w Polsce nikt nikogo bezkarnie nie może uderzyć, więc chcielibyśmy żeby za tym prawem pojawiła się realna praktyka - mówił na specjalnej konferencji. Wtedy też Donald Tusk przyznał, że "co do syna zdarzało mi się karcić go przy pomocy klapsa". - Wstydzę się tego - podkreślił i dodał, że kiedyś był zdania, iż karcenie klapsem jest dopuszczalne. Podobnie jak wielu innych Polaków zmienił w tej sprawie zdanie.

Michał Tusk wyznał, że ojciec Donald Tusk mu "wlał"

"Życzliwi" jednak o tym wyznaniu nie zapomnieli. Mało tego, odkopali archiwalne nagranie z programu Kuby Wojewódzkiego z udziałem Donalda Tuska i jego syna. - Tata przyznał się kiedyś w wywiadzie, że w życiu kilka razy wlał - zagadywał dziennikarz. Odpowiedź Michała Tuska dziś brzmi przerażająco, szczególnie w kontekście ostatnich wypowiedzi jego ojca. - Wlał mi i bardzo dobrze - wypalił syn byłego szefa rządu. Przypomnijmy, że w czwartek, 11 maja, Donald Tusk stwierdził, że "królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat". - Wymarzona klientela polityczna dla władzy, która sama sposób myślenia bardzo podobny do tej klienteli - zaznaczył lider PO.

W naszej galerii zobaczysz zdjęcia Donalda Tuska z synem Michałem Tuskiem

Donald Tusk - król życia pic.twitter.com/YN0DMRJVGT— Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) May 11, 2023