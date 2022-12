Ola Kwaśniewska dobitnie o bolesnych życzeniach świątecznych. "Życzę ci dzidziusia"

Ola Kwaśniewska mówi o bolesnych życzeniach świątecznych

Aleksandra Kwaśniewska była gościem podcastu „Jestem kobietą”, gdzie opowiadała między innymi o tym, jak sama spędza święta oraz jak unikać odpowiedzi na niezręczne pytania przy wigilijnym stole. Kolejnym tematem było składanie życzeń przy łamaniu się opłatkiem, za którymi wiele osób nie przepada. Wszystko przez osoby, które składają życzenia bardziej sobie niż osobie, z którą łamią się opłatkiem. - Myślę, ze wiele osób to robi w dobrej wierze, ale nie zastanawiając się nad tym, że to wcale nie jest fajne. Może tak być, że życzysz tego komuś, kto już wie, że nie może mieć dzieci, bo na przykład już długo się stara i nie może zajść w ciążę. Nikt nie musi się tłumaczyć, tym bardziej, że toś może ciągle być w tym procesie. Nie chce zapeszać, chce powiedzieć dopiero, jak się uda. Powiedzenie „Życzę ci w tym roku dzidziusia” może być naprawdę bardzo bolesnym życzeniem dla takiej osoby, która w dodatku nie wie, jak ma na to zareagować - mówiła Ola Kwaśniewska. Córka Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich radzi, by nie życzyć na przykład zajścia w ciążę, bowiem niechcący można kogoś zranić. - Tak samo, kiedy ktoś nie chce mieć dzieci, a rodzic mu co Wigilię życzy dzidziusia, to trochę masz prawo czuć, że ktoś wmusza ci własne życzenie, własną wolę i jest głuchy na Twoje potrzeby – stwierdziła Ola Kwaśniewska.

Aleksandra Kwaśniewska radzi, jak składać życzenia

Ola Kwaśniewska dała też przykłady życzeń, które dla każdego będą dobre i na pewno nie zranią niczyich uczuć. - Zdrowie jest wystarczająco fajne. Spełnienie jest bardzo fajne. Ludzie się spełniają na bardzo różnych płaszczyznach i to nie jest tak jednoznaczne- uznała. Według niej, warto skupić się na ogółach oraz życzeniach, które każdy uzna za neutralne. - Skupiałabym się na takich rzeczach, które są uniwersalnie fajne dla każdego, a nie na tym, co nam się wydaje dobre – radziła Aleksandra Kwaśniewska.

