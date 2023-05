Ola Kwaśniewska nie mogła dłużej milczeć! Wszystko wygarnęła

Szokujący finał spotkania Cejrowskiego z Gozdyrą! Prosił, by milczała, ale go nie posłuchała. Aż iskry leciały

Ola Kwaśniewska postanowiła skomentować sprawę „ball girls”, czyli dziewczyn podających piłki na turnieju tenisowym Mutua Madrid Open. Dziennikarce wyjątkowo nie spodobały się słowa jednego z komentatorów sportowych, który skomentował ich stroje. Według Bartosza Ignaciaka wystrojone w krótkie spódniczki i kuse topy dziewczęta na męskim meczu to coś normalnego, mimo że niektórzy uważają to za seksizm.

- Obserwując mecze w Madrycie, nie dostrzegłem żadnych nieprawidłowości. Absolutnie nie możemy mówić o seksizmie. Wydaje mi się, że w tych czasach, w których każdy może wypowiedzieć się na praktycznie każdy temat, będą zdarzały się podobne zarzuty, przy czym w ogóle nietrafione – ocenił komentator.

Ola Kwaśniewska postanowiła wygarnąć mu, co o tym myśli na swoim InstaStories. - Strasznie, ale to strasznie lubię, jak mężczyźni tłumaczą nam, że coś nie jest seksistowskie i z jakiegoś powodu świetni są w tym komentatorzy sportowi. Tym razem sprawa dotyczy Mutua Madrid Open, gdzie dzieci od podawania piłek zostały zastąpione modelkami w strojach nimfetek i okazuje się, że to w ogóle nie jest seksizm, tylko najnormalniejsza w świecie decyzja dotycząca strojów i nie ma żadnego logicznego powodu, żeby czuć się z tym niekomfortowo – napisała.

W ironiczny sposób postanowiła też założyć, jak by to było, gdyby role się odwróciły i piłki nosiliby skąpo ubrani ball boye. - Ja jestem nawet za i jak jakiś facet powie, że dziwnie się czuje z tym, że ball boys biegają po korcie w samych gaciach, to powiem, że to nie jest dziwne, bo mnie to nie dziwi i żeby po prostu przyjął do wiadomości, że to nie jest temat i skupił się na tenisie – stwierdziła.

Widać, że ten temat wyjątkowo rozzłościł Olę Kwaśniewską, która postanowiła jasno dać do zrozumienia, co myśli o słowach komentatora Bartosza Ignaciaka. W tak ostrej odsłonie dawno jej nie widzieliśmy!

