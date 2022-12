Piękna posłanka PO pokazała mamę i siostrę. Mama to żona znanego aktora

Aleksandra Kwaśniewska (41 l.) była nastolatką, kiedy jej ojciec został po raz pierwszy prezydentem Polski. Miała 14 lat. Z dnia na dzień stała się córką prezydenta RP i pierwszej damy. Rodzice w miarę możliwości starali się chronić jej prywatność, co było tym łatwiejsze, że w latach 90. nie było mediów społecznościowych. Dziś Ola Kwaśniewska jest pewną siebie i piękną kobietą. Jest dziennikarką, prezenterką telewizyjną, prowadzącą program "Miasto kobiet" w TVN Style. Sama decyduje o tym, co ile o sobie zdradzi mediom. Jest aktywna na Instagramie, słynie z poczucia humoru i ma bardzo dobry kontakt z obserwującymi, bowiem często wymienia z nimi opinie i żartuje. Organizuje również relacje na żywo ze swoim ojcem. Aleksander Kwaśniewski, na zaproszenie córki, był kilka razy jej gościem, a obserwujący konto Oli mogli spytać byłego prezydenta RP o opinie na bieżące tematy polityczne, a także o wojnę na Ukrainie.

Aleksandra Kwaśniewska: wiek, wykształcenie, praca

Aleksandra Kwaśniewska urodziła się 16 lutego 1981 roku. Jest z wykształcenia psychologiem. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Widzowie pokochali ją, kiedy w 2006 roku wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami". W parze z Rafałem Maserakiem zajęła drugie miejsce w trzeciej edycji programu emitowanego wówczas przez TVN. To ten program stał się dla Oli niejako trampoliną do dziennikarskiej kariery - otworzył jej drzwi stacji. Była m.in. reporterką programu "Dzień dobry TVN". Potem były kolejne programy, m.in. w latach 2009–2013 współprowadziła talk-show "Mała czarna" emitowany w TV4 i Polsat Café, a w 2011 roku z matką Jolantą Kwaśniewską prowadziła program w TVN Style - "Matki i córki, czyli rodzinny galimatias".

Ola Kwaśniewska spotkała się z królową Elżbietą II

Miała zaledwie 15 lat, kiedy spotkała się ze zmarłą 8 września 2022 roku królową brytyjską Elżbietą II. Królowa odwiedziła Polskę w 1996 roku, a podejmowali ją ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski z małżonką Jolantą Kwaśniewską, którzy długo przygotowywali się do przyjęcia brytyjskiej monarchini. Córka pary prezydenckiej jednak nie była uwzględniona w przygotowaniach i postanowiła spędzić ten dzień całkiem zwyczajnie. Nagle dostała telefon. - Odrabiałam lekcje w jeansach. Nagle zadzwonił telefon stacjonarny na biurku, komórek jeszcze wtedy nie było, ktoś z sekretariatu pewnie do mnie zadzwonił, że królowa Elżbieta życzy sobie mnie poznać, mam schodzić do Sali Kolumnowej. (...) Myślałam, że umrę. Naprawdę, po prostu mi się zrobiło słabo - mówiła podczas spotkania live na swoim profilu na Instagramie.

Marcin Hakiel udzielił Oli Kwaśniewskiej głośnego wywiadu po rozstaniu z Kasią Cichopek

Od 2021 roku jest współprowadzącą program "Miasto kobiet" w TVN Style. To ona przeprowadziła głośny wywiad z Marcinem Hakielem po jego rozstaniu z Katarzyną Cichopek. W tej rozmowie Marcin Hakiel powiedział Oli Kwaśniewskiej, że "Kasia prosiła o więcej wolności. Okazało się, że ta wolność ma imię". Wywiad odbił się szerokim echem w mediach.

Aleksandra Kwaśniewska dzieci nie ma. Ale ma męża i z Kubą Badachem jest bardzo szczęśliwa

Prywatnie Aleksandra Kwaśniewska jest szczęśliwą żoną wokalisty Kuby Badacha. Niedawno małżonkowie świętowali 10. rocznicę ślubu. Z tej okazji Ola pokazała na Instagramie zdjęcia z ich ślubu i wesela. Ślub córki byłego prezydenta był w 2012 roku wydarzeniem towarzyskim, w którym uczestniczyli politycy, celebryci i artyści.

