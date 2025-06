Ola Kwaśniewska o hejcie na córkę Nawrockiego. Wymowne

- Robię sobie detoks od polityki, ale co chwilę ktoś mnie pyta, co ja na to, zatem: hejtowanie dziecka to hejtowanie dziecka. Ne ma znaczenia, czyje to dziecko. I nie ma znaczenia, jak bardzo jesteście sfrustrowani wynikami wyborów. Na pewno potraficie być lepsi - napisała na Instastory.