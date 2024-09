Ola Kwaśniewska wzywa do działania! Porzucone psy na zalanych działkach

Na zdjęciu, które udostępniła Aleksandra Kwaśniewska, widzimy psa, który cudem przeżył, choć jego właściciel zostawił go na działce, którą zaczęła zalewać woda. „Na łańcuchu” – te dwa słowa, krzyczące z ekranu, wywołują ciarki na skórze. Jak można było dopuścić do takiego okrucieństwa?

„Wiem, że wszyscy żyjemy dramatem ludzi, ale to również dramat zwierząt pozostawionych na pastwę losu przez bezmyślnych, nieczułych i nieodpowiedzialnych opiekunów” – pisze Kwaśniewska. Nie przebiera w słowach, bo sytuacja tego wymaga. Właśnie teraz, w chwili kryzysu, wiele zwierząt, często przywiązanych do łańcuchów, zostało porzuconych, pozostawionych na zalanych działkach, bez szans na ratunek. Kwaśniewska przypomina, że w takich chwilach, jak ta, prawo powinno być narzędziem ochrony najsłabszych – w tym przypadku zwierząt. „Dlatego tak ważna jest nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt” – apeluje do swoich obserwatorów, zaznaczając, że został tylko tydzień na zebranie podpisów pod projektem. Czas nagli, a każde wsparcie może być kluczowe.

Apel, który umieściła Aleksandra, to nie tylko poruszający przykład, ale też wezwanie do działania. Link do strony prawadlazwierzat.pl, to miejsce gdzie można oddać swój głos na rzecz zmian w prawie, które zabezpieczą los zwierząt w przyszłości. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Kwaśniewska angażuje się w kwestie związane z ochroną zwierząt. Jej determinacja, aby walczyć o tych, którzy nie mogą sami się bronić, jest godna podziwu. W obliczu katastrofy naturalnej, gdzie najpierw myślimy o ludziach, jej głos przypomina, że zwierzęta również są ofiarami. Czy Polacy odpowiedzą na jej apel? Czy to poruszające wezwanie zmobilizuje nas, by nie odwracać wzroku od krzywdy tych, którzy zostali bezbronnie porzuceni? Tydzień to mało, ale razem możemy wiele. Każdy podpis, każda akcja, to krok w stronę bardziej humanitarnego traktowania zwierząt. Czas na działanie jest teraz.

