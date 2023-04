Na Służewcu odbyło się otwarcie sezonu. Dla wielu pojawienie się na trybunach wyścigów konnych to tradycja. W przypadku Olgi Semeniuk-Patkowskiej oraz jej męża Piotra Patkowskiego nie mogło być inaczej. Otwarcie sezonu oraz trybuny to zdecydowanie miejsce na elegancję. A jak poradzili sobie zakochani w tej kwestii? Olga Semeniuk-Patkowska postawiła na czerń, ale ciekawie przełamała całość białym akcentem: na części obuwia, a złote dodatki jak kolczyki, elementy okularów oraz pasek w torebce, rewelacyjnie pasowały do czarnej stylizacji. Jeśli rozłożyły natomiast stylizacje Piotra Patkowskiego na osobne części, to zarówno marynarka, spodnie, kamizelka, obuwie można spokojnie wliczyć w męski styl klasycznej elegancji, ale niestety nie wszystko na raz i w takiej tonacji kolorów. Gdyby tylko zmienił kolor spodni i obuwia było by znacznie lepiej - ocenia ekspert i dodaje, że lepsze byłyby ciemniejsze spodnie i buty.