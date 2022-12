Podróż poślubna Olgi Semeniuk i Piotra Patkowskiego

Olga Semeniuk i Piotr Patkowski pobrali się 26 listopada. Ślub był huczny, przybyło również na to ważne wydarzenie kilkunastu ważnych polityków. Zanim młodzi wiceministrowie rządu PiS powiedzieli sobie "tak", było trochę nerwów, bo panna młoda spóźniła się na swój własny ślub aż 38 minut. A co z podróżą poślubną? - Dziś podróż poślubna nie jest możliwa z przyczyn zawodowych, bo zarówno mąż jak i ja prowadzimy projekty ustaw, które musimy przeprowadzić do końca tego roku, a później w styczniu i w lutym. Dzisiaj trochę odkładamy naszą podróż poślubną, ale możemy powiedzieć, że będzie ona w Polsce – zdradza Olga Semeniuk-Patkowska dziennikarzom "Super Expressu" Kamilowi Szewczykowi i Piotrowi Lekszyckiemu.

Olga Semeniuk i Piotr Patkowski o początkach związku

Zanim jednak Piotr Patkowski i Olga Semeniuk się pobrali, spędzali ze sobą mnóstwo czasu. Uwielbiali chodzić na romantyczne spacery. Zresztą od nich de facto zaczął się ich związek. - Nasz pierwszy długi spacer był początkiem tego, co jest dzisiaj. I to był bardzo milo i dobrze spędzony czas. Po pierwszym spacerze szybko weszliśmy w okres codziennych spotkań, wspierania się – dodają zgodnie państwo Patkowscy. Czasami jednak podczas wyjść na miasto Olgi Semeniuk - Patkowskiej i Piotra Patkowskiego zdarzają się nieprzyjemne incydenty. Raz nawet zdecydowali się opuścić knajpę po tym, gdy jakiś obcy mężczyzna zaczął googlować w internecie i mówić na głos "o to są ci z PiS-u"!

Pierwsze święta państwa Patkowskich. "Rządzi Olga, ja wykonuję"

Młode małżeństwo szykuje się do świąt! To będzie ich pierwsze Boże Narodzenie po zmianie stanu cywilnego. - Uwielbiamy razem robić pierniczki – mówi Piotr Patkowski, który lubi spędzać czas w kuchni. - Rządzi Olga, ja wykonuję – śmieje się wiceminister i dodaje, co jest jego popisowym daniem. - Najczęściej zajmuję się przygotowywaniem śniadań, które przynoszę żonie do łóżka. W okresie wiosenno – letnim robię naleśniki, a potrawą weekendową, którą przygotowuję, jest jajecznica, ale nie taka zwykła, prosta, tylko bardziej wyszukana, z różnymi dodatkami, przyprawami – zaznacza Piotr Patkowski.