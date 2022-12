Straszny hejt na Olgę Semeniuk i Piotra Patkowskiego

Olga Semeniuk i Piotr Patkowski pod koniec listopada wzięli ślub. Wcześniej byli ze sobą dwa lata. Zakochani przez ten czas często musieli mierzyć się z różnego rodzaju hejtem. Miarka przebrała się w dniu ślubu, czyli - jak - podkreśliła wiceminister rozwoju i technologii - "najpiękniejszego dnia w życiu". Skandalicznie zachował się m.in. prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - To było absolutne przekroczenie granicy. Nawet Tomasz Lis, który politycznie jest absolutnie po drugiej stronie, napisał: dajcie spokój, młoda para wzięła ślub - zauważyła w rozmowie z "SE" Olga Semeniuk. Niestety młodzi małżonkowie, a wcześniej narzeczeni, z atakami mierzą się nie tylko w internecie, lecz także w realnym świecie.

Olga Semeniuk i Piotr Patkowski zaatakowani w knajpie. "W końcu wyszliśmy"

Niedawno zaatakowany fizycznie został Stanisław Karczewski, z kolei okrutne pogróżki dostawał Tomasz Grodzki. Olga Semeniuk i Piotr Patkowski odpowiedzieli natomiast o nieprzyjemnym zdarzeniu w jednym z lokali w Warszawie. Dramatyczne sceny rozegrały się kilka miesięcy temu. - Weszliśmy w sobotę do knajpy, żeby odpocząć, przegadać tydzień i nagle jakiś pan zaczyna googlować w internecie i mówić na głos "o to są ci z PiS-u" - relacjonuje wiceminister rozwoju i technologii. Zrobiło się groźnie... Jak para zareagowała? - Ja jestem generalnie spokojniejszy, Olga natomiast ma taką taktykę, żeby to przerywać - zdradza Piotr Patkowski. - W końcu wyszliśmy - wtrąca Olga Semeniuk i apeluje o życzliwość i poszanowanie prywatności. - My też jesteśmy częścią prywatnego świata, my też mamy prawo wyjść, funkcjonować w świecie - wskazuje.

