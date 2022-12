Okrutne, co stało się po ślubie Semeniuk i Patkowskiego! Ratował ich Tomasz Lis. Koszmar!

Ślub Olgi Semeniuk i Piotra Patkowskiego

Olga Semeniuk i Piotr Patkowski wzięli ślub 26 listopada (Tu znajdują się zdjęcia ze ślubu Olgi Semeniuk i Piotra Patkowskiego). W kościele na początku było bardzo nerwowo, bo panna młoda spóźniła się na swój ślub aż 38 minut. - Każdy stolik o to pytał, dlaczego te 38 minut opóźnienia... Niech to pozostanie słodką tajemnicą pomiędzy mną a moją świadkową - mówiła "Super Expressowi" Olga Semeniuk. - To jeszcze bardziej umocniło naszą 12-latnią przyjaźń - dodała wiceminister rozwoju i technologii. Gdy już się pojawiła, napięcie z Piotra Patkowskiego zeszło. Olga Semeniuk w najważniejszym dniu w swoim życiu wyglądała zjawisko. To, co stało się tuż po ślubie, zakłóciło jednak podniosłą atmosferę. Wielu internautów przeholowało. Niestety, wśród nich znaleźli się także politycy.

Tomasz Lis wziął w obronę Olgę Semeniuk i Piotra Patkowskiego

Na państwa młodych wylał się okrutny hejt. - Może kanapki? Pan młody taki szczuplutki - szydził ze ślubnych zdjęć prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - Warto odróżnić krytykę od hejtu. Hejt związany z wyglądem bywa trudny - podkreślił w rozmowie z "Super Expressem" Piotr Patkowski. - Wykraczające poza granice przyzwoitości był wpis Tadeusza Truskolaskiego - ocenił wiceminister finansów. - Obraził mnie jako kobietę - wtrąciła Olga Semeniuk. - To było absolutne przekroczenie granicy. Nawet Tomasz Lis, który politycznie jest absolutnie po drugiej stronie, napisał: dajcie spokój, młoda para wzięła ślub - przypomniała wiceminister, zaznaczając przy tym, że lubi czasem wspólnie z mężem śmiać się z memów na swój temat. Co dokładnie napisał Tomasz Lis? - Młodzi ludzie z rządu pobrali się, a tu lawina złośliwości. Myślę że stać nas na odrobinę wyrozumiałości, życzliwości i serdeczności. Dla zasady - przekonywał publicysta.

W naszych galeriach prezentujemy zdjęcia Olgi Semeniuk i Piotra Patkowskiego z dzieciństwa

