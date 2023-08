Olga Semeniuk-Patkowska poruszyła wszystkich. Pokazała światu urocze maleństwo i ogłosiła: A to miesięczna "Julia"

Pawłowicz pojechała do Sopotu na zupkę. Cena przysmaku? Wbija w fotel! Lepiej trzymajcie się krzeseł [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Olga Semeniuk-Patkowska to niezwykle zalatana wiceminister. Czas dzieli na pracę w ministerstwie i wizyty na Warmii i Mazurach. Dlaczego akurat tam bywa? Ponieważ ma starać się o start z tego regionu. Spotyka się więc z mieszkańcami i bierze udział w lokalnych wydarzeniach. Także w sobotę się tam udała. Weekend zaczęła od wizyty na AgroWARMA 2023 - Targi Warmii i Mazur "Naturalnie, o rolnictwie" w Gryźlinach. Jak sama przekazała: - To największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce. Mega promocja rolnictwa Warmii i Mazur - napisała w mediach społecznościowych Semeniuk-Patkowska i przekazała, że w czasie targów można wiele dowiedzieć się o rolnictwie, innowacjach, źródłach odnawialnej energii. W ramach targów wiceminister zabrała głos: - W swoim wystąpieniu podkreśliłam, że Nasz Rząd, który mam zaszczyt reprezentować zagwarantował największe w historii wsparcie dla rolników. 🧑🏻‍🌾 Kiedy pojawia się problem - od razu reagujemy pomocą - pochwaliła się polityczka.

Przy okazji wizyty na targach wiceminister rozwoju zapozowała do zdjęcia z uroczym maleństwem. Widać, skradło jej serce, bo Olga Semeniuk-Patkowska dodała uroczy opis: - A to miesięczna "Julia" - jałówka Państwa Borczak. Prawda, że śliczna. ❤️ Takie cuda - tylko na 🌻🌾🐄 AgroWARMA 2023 - Targi Warmii i Mazur " Naturalnie, o rolnictwie" - od dziś do niedzieli w Gryźlinach - napisała zachwycona. Faktycznie, nie ma się czemu dziwić, mała krówka jest tak słodka, że stopiłaby każde serce!

