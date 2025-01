Oto, co Kasia Tusk dała na aukcję WOŚP! Prawdziwa gratka dla fanów

Kasia Tusk co roku z radością angażuje się we wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Widać, że z wielką przyjemnością angażuje się w akcję, a przy okazji zaraża swoją pasją do mody inne osoby. Fanki córki premiera z pewnością będą bardzo zainteresowane tym, co w tym roku znalazło się na aukcji!

Kasia Tusk wspiera WOŚP

Podobnie jak w poprzednich latach, Kasia Tusk postanowiła wystawić na licytację kolekcję ubrań swojej marki MLE na sezon wiosna/lato 2025. Na zdjęciach można zobaczyć, jakie kreacje przyszykowała.

Jest luźna sukienka przed kolano bez rękawów w drobną, biało-czarną kratkę. Kolejny strój jest bardziej elegancki: to obcisła, prosta sukienka w białym kolorze i marszczeniem. W kolekcji znajdzie się biały sweterek w czarne paski.

W opisie aukcji można znaleźć informację, że przedmiotem licytacji jest cała, jeszcze niewypuszczona kolekcja, a zwycięża lub zwyciężczyni co tydzień będzie mogła wybrać model wchodzący do sprzedaży w wybranym przez siebie rozmiarze.

- Uważnie odczytujemy nowoczesne trendy, tłumacząc je na język prostej estetyki. Kluczem w tworzeniu projektów są dla nas czyste w formie kroje, neutralne kolory i luksusowe, przyjazne dla ciała materiały. Wszystkie ubrania wykonane są w Polsce, w krótkich, limitowanych seriach. Słuchamy potrzeb kobiet. Dopasowujemy się do ich zmieniającego się stylu życia i definicji kobiecości. O tym, jak dobrze się rozumiemy, świadczy zaufanie rosnącej społeczności wokół MLE - czytamy.

Na 22 stycznia licytują 34 osoby, a kwota wynosi 11 450 zł. To prawdziwa gratka dla fanek Kasi Tusk i pasjonatek mody! Mogą liczyć nie tylko na staranny design, ale także na najwyższą jakość nabytych ubrań.

