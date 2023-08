Oto, co Monika Miller robi z ukochanym w łóżku. Zdjęcie znalazło się w sieci

Monika Miller od jakiegoś czasu jest w szczęśliwym związku z Pavlo. Chłopak pochodzi z Ukrainy i jest modelem więc dobrze rozumie, na czym polega praca w show-biznesie. Para poznała się na Instagramie, gdzie poznali się dzięki wspólnej znajomej.

- To był zupełny przypadek, mieliśmy wspólną znajomą na Instagramie i mój chłopak postanowił do mnie napisać. Bardzo fajnie nam się pisało i już po godzinie zaprosił mnie na randkę. Powiedział, że urzekło go to, że nie jestem jak inne dziewczyny, że gram w gry komputerowe, kocham kino akcji, że jestem trochę taką chłopczycą. No i oczywiście bardzo spodobał mu się mój wygląd – mówiła wnuczka Leszka Millera w rozmowie z „Faktem”.

Początkowo Monika Miller niechętnie pokazywała ukochanego w mediach społecznościowych, jednak im dłużej są razem, tym częściej można zobaczyć ich wspólne zdjęcia. Ostatnio artystka pochwaliła się zdjęciem prosto z łóżka. Para leży zakopana w pościeli, Pavlo z miłością obejmuje partnerkę. - Lubię takie poranki. Lubicie sobie poleniuchować rano w łóżku? Ja bardzo! – napisała Monika Miller w poście.

Jak widać, zakochanych łączy nie tylko zainteresowanie grami komputerowymi, ale też zamiłowanie to błogich chwil beztroski. To wielkie szczęście, że się rozumieją i lubią spędzać czas w ten sam sposób.

