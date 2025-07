Oto najbardziej zadłużeni posłowie! Mają miliony do spłacenia

Wśród parlamentarzystów z największym zadłużeniem znajduje się Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu. Z jego oświadczenia majątkowego wynika, że do spłaty pozostały mu kredyty przekraczające 2 miliony złotych. Największy z nich to kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska na kwotę około 1,45 mln zł, a także kredyt w mBanku na ponad 546 tys. zł, limity na kartach kredytowych oraz pożyczka z funduszu socjalnego Kancelarii Sejmu.

Kolejnym posłem z wysokim zadłużeniem jest Michał Połuboczek z Konfederacji. Jego zobowiązania przekraczają 1,48 mln zł i obejmują kredyt mieszkaniowy, pożyczkę na działalność gospodarczą oraz cztery inne kredyty, w tym limity na kartach kredytowych.

Przemysław Wipler z Konfederacji również figuruje na liście zadłużonych parlamentarzystów. Jego zobowiązania szacuje się na 2 mln zł, z czego znaczną część stanowią trzy kredyty hipoteczne. W oświadczeniach majątkowych Wiplera odnotowano nieścisłości, takie jak powtórzenia wpisów, np. dwukrotna wzmianka o samochodzie Audi Q8. Dodatkowo, poseł Wipler udzielił pożyczki aktorowi Tomaszowi Karolakowi, której wartość zmniejszyła się z 30 do 20 tys. zł w ciągu roku.

Oprócz własnych zobowiązań, niektórzy parlamentarzyści decydują się na poręczenie cudzych kredytów, co wiąże się z potencjalnym ryzykiem finansowym. Robert Dowhan z Koalicji Obywatelskiej wykazał w swoim oświadczeniu zobowiązania na kwotę 2,4 mln zł, w tym dwa kredyty mieszkaniowe. Jednak to poręczenia, których się podjął, są szczególnie znaczące. Poręczył on trzy kredyty w jednym banku na łączną kwotę ponad 23 mln zł oraz dodatkowo jeden kredyt hipoteczny na 6 mln zł.

Urszula Nowogórska z PSL spłaca kredyt inwestycyjny zaciągnięty na firmę swojego męża. Do spłaty pozostało jej ponad 1,1 mln zł z pierwotnej kwoty 4 mln zł, zaciągniętej w 2015 roku.

Małgorzata Niemczyk z Koalicji Obywatelskiej spłaca dwa kredyty hipoteczne na łączną kwotę niemal 770 tys. zł. Dodatkowo, w jej oświadczeniu majątkowym znajduje się informacja o 11 prywatnych pożyczkach, których udzieliła swojemu mężowi, na łączną kwotę przekraczającą 272 tys. zł.

