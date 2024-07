Oto ulubione wakacyjne miejscówki Kasi Tusk w Polsce! Warto je odwiedzić na wczasach

Kasia Tusk lubi dzielić się nie tylko swoimi przemyśleniami na temat mody, ale także lifestyle'u. Nie raz pokazywała na przykład różne przepisy z sezonowych składników czy pomysły na aranżację mieszkania. Teraz zaś, korzystając z sezonu wakacyjnego, postanowiła zdradzić czytelnikom swojego bloga swoje ulubione, mało popularne plaże warte zobaczenia.

Zaczęła od przyznania się gdy w Sopocie zaczynają pojawiać się tłumy turystów, sama woli skryć się w bardziej dyskretnym miejscu. To sprawiło, że odkryła kilka malowniczych miejsc, gdzie zazwyczaj nie jest tak tłoczono jak w innych miejscach.

- Jeśli Wy też nie lubicie na sobie cudzych spojrzeń (nawet jeśli tylko wydaje się Wam, że ktoś na Was patrzy), to zdradzam Wam moje ukochane miejscówki. Gorąco polecam wybrać się na plażę w Gdyni Orłowo, Rewie, do Lubiatowa czy na otwarte morze na wysokości Chałup 6. W pobliżu trudno kupić napoje alkoholowe, co znacznie poprawia jakość wypoczynku wśród nieznanych współtowarzyszy – niestety plażowicze "pod wpływem" mogą zniszczyć nawet najfajniejszy dzień nad polskim morzem - napisała.

Kasia Tusk w swoim wpisie na blogu wyznała także, że opalanie jej nie służy, a wręcz przeciwnie. Jeśli wyleguje się zbyt długo na słońcu, pojawiają się u niej problemy skórne.

- Z jednym wyjątkiem – moja twarz fatalnie znosi kontakt ze słońcem. Już po kilku godzinach opalania mogę liczyć na gęsto rozsiane wypryski i przebarwienia, za to opalenizna nie pojawia się wcale - wyznała.

Jak sobie z tym radzi? Jak napisała, nie rozstaje się z kremem z filtrem aż do września, a efekt opalenizny uzyskuje dzięki samoopalaczowi.

