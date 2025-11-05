Owca w pampersie „gwiazdą” Pendolino. Poseł PiS nie dowierzał własnym oczom

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-05 14:56

Owca w pampersie w Pendolino? Brzmi jak żart, ale to naprawdę się wydarzyło. W pociągu relacji Kraków–Warszawa podróżowała… żywa owca, spokojnie spacerująca między siedzeniami. Niezwykłego pasażera zauważył poseł PiS Mariusz Krystian, który nie mógł ukryć zdziwienia.

Owca w pociągu

i

Autor: Mariusz Krystian/Facebook/ Pixabay.com
  • Owca w pampersie podróżowała Pendolino z Krakowa do Warszawy.
  • Pasażerowie reagowali śmiechem i zaskoczeniem.
  • Poseł PiS Mariusz Krystian był świadkiem sceny i skomentował ją dla mediów.
  • PKP Intercity potwierdza: zwierzęta mogą być przewożone w pociągach, ale pod pewnymi warunkami.

Owca w pampersie hitem internetu

Wszystko wydarzyło się we wtorek, 4 listopada. Pasażerowie Pendolino relacji Kraków–Warszawa przecierali oczy ze zdumienia, gdy po wagonie zaczęła spacerować… owca w pampersie. Zwierzę, ubrane w pieluchę, stało się natychmiast atrakcją całego przedziału.

Fotografie i relacje z niecodziennego przejazdu błyskawicznie obiegły media społecznościowe.

„Jadę Pendolino Kraków–Warszawa, a tutaj jakaś kobieta jedzie z owcą, żywą, ubraną w pampersa” — relacjonował w rozmowie z portalem Wadowice24.pl poseł PiS Mariusz Krystian. 

Polityk przyznał, że choć scena wyglądała zabawnie, jego zdaniem to może być przesada.

Poseł skonsultował się z ekspertem

Po dotarciu do Warszawy Mariusz Krystian postanowił sprawdzić, czy taka podróż w ogóle jest bezpieczna dla zwierzęcia. Jak powiedział, zasięgnął opinii eksperta ds. zwierząt gospodarskich, który ocenił, że duża prędkość pociągu i hałas mogą wywoływać u zwierząt stres.

„Podróż z owcą w Pendolino to niecodzienny widok, ale warto pamiętać, że takie tempo i dźwięk mogą być dla zwierząt trudne do zniesienia” — przytoczył opinie specjalisty poseł.

PKP Intercity komentuje: są zasady

Incydent wywołał ożywioną dyskusję o zasadach przewozu zwierząt w pociągach. Zgodnie z regulaminem PKP Intercity:

  • Zwierzęta można przewozić, jeśli nie zagrażają innym pasażerom.
  • W przypadku większych zwierząt należy zadbać o ich czystość i bezpieczeństwo, często wymagany jest pampers lub zabezpieczenie siedziska.
  • Jeżeli współpasażerowie nie zgodzą się na obecność zwierzęcia, konduktor ma prawo przenieść właściciela do innego wagonu, a w wyjątkowych przypadkach, poprosić o opuszczenie pociągu.

Drobne zwierzęta, takie jak koty czy psy, można przewozić bezpłatnie w transporterach. Owca w pampersie to jednak przypadek, który PKP Intercity widzi po raz pierwszy.

OWCA