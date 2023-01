Ozdoba „udowadnia naukowo” szkodliwe warunki pracy posłów. „Wrzask na poziomie…”

Hołownia obudzony przez córki nad ranem. To co zrobiła młodsza zaskakuje!

Jacek Ozdoba mierzy poziom hałasu

Politycy potrafią nieraz bardzo zaciekle bronić swoich poglądów i wytykać błędy rywalom. Często dochodzi do tego w Sejmie, gdzie omawiane są najbardziej drażliwe tematy, a marszałkowie Sejmu muszą upominać posłów. Jacek Ozdoba razem z dziećmi miał okazję zobaczyć sprzęt do mierzenia poziomu hałasu Centralnego Laboratorium Badawczego. – Chciałem wam pokazać, w jakich szkodliwych warunkach pracują posłowie. To jest przykład, dla którego pani Gasiuk-Pihowicz jest po prostu szkodliwa dla zdrowia – mówił na nagraniu, po czym przystawił do aparatury telefon z puszczonym fragmentem emocjonalnej wypowiedzi posłanki KO. Wskaźnik wyraźnie podskoczył do czerwonego pola. – Mam nadzieję, że pani marszałek taki sprzęt zainstaluje, a opozycja zrozumie, że debata może odbywać się w normalnych warunkach, a nie potrzeba robić ciągłej awantury – mówi polityk na nagraniu. W poście zaś dodał „Wrzask na poziomie tramwaju”.

Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz odpowiada

Kamila Gasiuk-Pihowicz nie pozostała dłużna Jackowi Ozdobie. Postanowiła wbić mu szpilę i to z pełną mocą. - Bez naukowego udowadniania wiadomo, że między 5 a 15 grudnia 2022 r. p. Ozdoba Jacek pobierał ministerialną pensje, chociaż nie miał w tym czasie przypisanych żadnych kompetencji. Czy zwrócił pieniądze podatników za ten bezkompetencyjny urlopik? Zapytajmy – napisała na Twitterze. Widać, ze posłanka KO się nie patyczkuje!

