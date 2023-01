Padliśmy, gdy zobaczyliśmy Martę Kaczyńską z pierwszym mężem! Para jak z żurnala. Co za uroda!

Marta Kaczyńska - pierwsze małżeństwo i rozwód. Potrzebne doświadczenie

Marta Kaczyńska i jej związki zawsze bardzo interesowały Polaków. Historię małżeństw córki Lecha Kaczyńskiego kompleksowo opisaliśmy w artykule "Wszyscy mężowie Marty Kaczyńskiej. Było ich trzech". O ile o Marcinie Dubienieckim i Piotrze Zielińskim wiadomo sporo, to o Piotrze Smuniewskim trudno doszukać się wielu informacji. Bratanica prezesa PiS po raz pierwszy stanęła na ślubnym kobiercu, gdy była jeszcze studentką. Nieco później urodziła się jej pierwsza córeczka. Małżeństwo nie przetrwało zbyt długo. Para rozwiodła się w 2007 roku. Jak Marta Kaczyńska wspomina okres małżeństwa z Piotrem Smuniewskim? - Wtedy mi się wydawało, że to ten właściwy moment. Ten etap mojego życia uważam za doświadczenie, które było mi potrzebne do tego, by teraz, mając prawie 30 lat, być w tym miejscu, w jakim się znajduję - wyznała lata temu w rozmowie z magazynem "Viva". Rozwód był dla rodziny trudnym doświadczeniem. - Tata, który nie znał całej prawdy, martwił się o mnie. Uważał, że rodzina ma wielką wartość, którą należy doceniać i nie powinniśmy jej burzyć - zdradziła córka Lecha Kaczyńskiego.

Marta Kaczyńska i pierwszy mąż Piotr Smuniewski - uroda i młodzieńczy błysk

W kampanii wyborczej przed wygranymi przez wyborami prezydenckimi w 2005 roku Lech Kaczyński chętnie pokazywał się z rodziną. Dotarliśmy do zdjęcia, na którym widać przyszłego prezydenta RP z małżonką, córką, wnuczką i zięciem. Marta Kaczyńska i Piotr Smuniewski wyglądali jak para z żurnala. Obydwoje wyróżniali się urodą i widać w nich było młodzieńczy błysk. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Marty Kaczyńskiej sprzed wielu lat. Patrząc dziś na bratanicę prezesa PiS można odnieść wrażenie, że niewiele się zmieniła. Nadal ma znakomitą figurę, a na jej twarzy trudno dostrzec jakieś zmarszczki. Zobacz zdjęcia Marty Kaczyńskiej sprzed 20 lat, a nawet starsze.

