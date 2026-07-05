„Pałac Kibolski” w Google Maps zamiast Pałacu Prezydenckiego. Internauci przecierają oczy

- Niespodziewany incydent w sieci! W Google Maps pojawiła się szokująca zmiana nazwy Pałacu Prezydenckiego, wywołując falę spekulacji.
- Wszystko wskazuje na to, że za cyfrowym atakiem stoją hakerzy, którzy celowo uderzyli w symbol polskiej państwowości.
- Poznaj szczegóły tej bezprecedensowej sytuacji i dowiedz się, jaka kontrowersyjna nazwa pojawiła się w miejscu oficjalnej siedziby prezydenta.
Dziwna nazwa Pałacu Prezydenckiego w Google Maps
Nietypowy widok w Google Maps. Przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie, zamiast oficjalnej nazwy, na mapie pojawił się napis: „Pałac Kibolski w Warszawie”. To jednak nie wszystko. W pobliżu budynku widoczna była też druga zaskakująca nazwa „Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego”. Screeny szybko mogą stać się paliwem dla internautów, bo chodzi o jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce.
Polskie pociski do Patriotów trafiły na Ukrainę? Przydacz mówi, że to „bardzo prawdopodobne”
Oficjalnie gmach przy Krakowskim Przedmieściu to oczywiście Pałac Prezydencki w Warszawie. Kancelaria Prezydenta RP podaje, że jest to siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
„Pałac Kibolski”. Internetowy żart czy poważna wpadka?
Określenie „Pałac Kibolski” już wcześniej zaczęło pojawiać się w mediach społecznościowych. Wpisy z takim sformułowaniem można znaleźć m.in. na X i Instagramie. Sprawa jest o tyle głośna, że dotyczy miejsca chronionego symbolicznie i politycznie. Pałac Prezydencki to nie zwykły punkt na mapie, ale oficjalna siedziba głowy państwa.
Dlatego nawet jeśli mamy do czynienia z internetowym żartem, wygląda to poważnie. Google Maps jest dla wielu osób podstawowym źródłem informacji o adresach, instytucjach i nazwach miejsc.
Tak można zgłosić błąd w Google Maps
Google w swoich instrukcjach wyjaśnia, że użytkownicy mogą zgłaszać błędne informacje na mapach. Dotyczy to także nazwy miejsca. Po przesłaniu poprawki Google oznacza ją jako oczekującą, zaakceptowaną albo odrzuconą. W praktyce oznacza to, że błędna nazwa może zostać poprawiona po zgłoszeniu.
Poniżej galeria zdjęć Pałacu Prezydenckiego. Zapraszamy!