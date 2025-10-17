Pałac prezydencki oświetlony na różowo! Co się dzieje? "To inicjatywa pierwszej damy"

2025-10-17 22:35

Pałacu prezydencki została oświetlona na różowo, do tego na fasadzie pojawiła się różowa wstążka. Okazuje się, że to inicjatywa Pierwszej Damy Marty Nawrockiej, związana ze zwiększaniem świadomości o raku piersi.

Autor: Łukasz Błasikiewicz/ Materiały prasowe KPRP
  • Na Pałacu Prezydenckim pojawiła się różowa iluminacja
  • To inicjatywa Pierwszej Damy, Marcie Nawrockiej, jako Ambasadorki Kobiet z Rakiem Piersi.
  • Zafundowane zostały bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie w Łazienkach Królewskich.

Różowy Pałac – więcej niż kolor. Symbol nadziei

W Polski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Pałac Prezydencki w Warszawie zaskoczył mieszkańców i turystów specjalną iluminacją. Budynek rozbłysnął w różowych barwach, jako symbol solidarności z kobietami, które walczą z rakiem piersi. Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na wsparcie dla osób dotkniętych chorobą, oraz zachęcenie do profilaktyki.

Pierwsza Dama, Marta Nawrocka zaangażowała e się w działania na rzecz walki z rakiem piersi. Przyjęła rolę Ambasadorki Kobiet z Rakiem Piersi, by głośno mówić o profilaktyce, zachęcać do regularnych badań i wspierać kobiety w trudnej walce o zdrowie. Jak sama podkreśla:

- Dziś Sala Kolumnowa w Pałacu Prezydenckim nabrała różowych barw. To nie tylko symbol, ale wyraz solidarności z wszystkimi kobietami dotkniętymi rakiem piersi. Z ogromnym wzruszeniem spotkałam się z Amazonkami z całej Polski – które każdego dnia pokazują, czym jest odwaga, determinacja i siła wspólnoty. Przyjęłam rolę Ambasadorki Kobiet z Rakiem Piersi - chcę wspierać, mówić głośno o profilaktyce i przypominać, że wczesne wykrycie może uratować życie. Badajmy się i edukujmy - napisała Marta Nawrocka w mediach społecznościowych.

Mammobus w Łazienkach Królewskich. Pierwsza dama zachęca do profilaktyki

W ramach akcji, 18 października w godzinach 10:00 - 16:00 przy Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich stanie mammobus. Kobiety będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. To wyjątkowa okazja, aby zadbać o swoje zdrowie i wykonać kluczowe badanie profilaktyczne bezpłatnie.

Nowotwór piersi jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów u kobiet. Wczesne wykrycie choroby daje ogromną szansę na skuteczne leczenie i powrót do zdrowia. Regularne badania profilaktyczne, takie jak mammografia i samobadanie piersi, pozwalają na wykrycie zmian na wczesnym etapie, co znacząco wpływa na rokowania i skuteczność terapii.

NOWOTWÓR PIERSI
PAŁAC PREZYDENCKI
MARTA NAWROCKA