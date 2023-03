Kasia Tusk to pełnoprawna celebrytka! Jest znana nie tylko dlatego, że jest córką Donalda Tuska, czyli jednego z najbardziej znanych polityków w Polsce oraz byłego premiera, ale też dzięki swojej działalności. Od lat Kasia Tusk tworzy bloga o modzie, urodzie i stylu życia. Pokazuje też swoją codzienność, dzieli się tym, co u niej słychać i nie unika także trudnych tematów, tak jak wówczas, gdy przyznała, że miała chore dziecko. W kontakcie z internautkami Kasia jest szczera i jasno wykłada im swój punkt widzenia. Fanki Tuskówny bardzo ją za to cenią i chętnie odwiedzają jej blog Make Life Easier. Nic dziwnego, że Kasia ma rzeszę oddanych i wiernych sympatyczek, co przekłada się na olbrzymią popularność bloga. W efekcie blog Kasi Tusk bije rekordy popularności i właśnie trafił na wyjątkową listę, czyli na pierwsze miejsce Rankingu Top 100 Blogerzy 2022.

Dumna Kasia sama o tym powiadomiła, a przy okazji odniosła się do paskudnych plotek na temat tego, jak wdrapała się na szczyty popularności: - Po wielu latach czytania teorii spiskowych o tym, że "ona wcale nie prowadzi tego bloga", uwag ze strony niektórych w branży, ze żadna ze mnie blogerka, bo popularność sztucznie pompują mi plotkarskie portale i że nic pewnie z tego nie będzie, bo zaraz mi się znudzi, miło jest zobaczyć Make Life Easier na pierwszym miejscu w rankingu - napisała Kasia Tusk. Jak dodała: - Tak, MakeLifeEasierpl zostało uznane za najpopularniejszy blog w Polsce. A ja patrząc na statystyki mogę to tylko z dumą potwierdzić - skomentowała dumna.

ZOBACZ: Kasia Tusk ma w domu prawdziwe marmury! Tak mieszka córka Donalda Tuska [ZDJĘCIA]

i Autor: Screen/Instagram Make Life Easier

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej