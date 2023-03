Patkowscy na randce. To ich ulubione miejsce! „Trzeba łapać co się da”

Olga Semeniuk-Patkowska i Piotr Patkowski powiedzieli sobie sakramentalne „tak” 26 listopada 2022 roku. Ślub oraz wesele były przepiękne, a suknia panny młodej przykuwała wszystkie spojrzenia. Było widać, że zakochani nie widzą poza sobą świata! Od tej pory są zgodnym i szczęśliwym małżeństwem, a miłość w ich związku kwitnie. Niestety, rzadko mają okazję, by beztrosko spędzać razem czas. Nic dziwnego, bowiem 2023 to rok wyborczy, a to oznacza mnóstwo pracy dla polityków. Jednak za każdym razem, gdy tylko Oldze Semeniuk-Patkowskiej i Piotrowi Patkowskiemu uda się znaleźć wspólnie wolny czas, idą na romantyczną randkę. Wiceminister rozwoju i technologii pokazała zdjęcie z jednej z nich, zdradzając przy okazji, jakie jest ich ulubione miejsce. - Nie jest tego słońca dużo, to trzeba łapać co się da. Jedno z naszych ulubionych miejsc na spacer - Park Kępa Potocka. Dobrego weekendu! – napisała. W komentarzach od razu pojawiły się komplementy: „Miłość już złapaliście, to teraz słońce łapcie”; „Cudownego wypoczynku Państwu życzę”; „Ale ładne” – czytamy.

Sonda Randki po ślubie... powinny się odbywać regularnie nie są potrzebne