i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Patryk Jaki

Nietypowy widok

Patryk Jaki w wieku 38 lat przyjął chrzest! Nikt go nie trzymał... Niesamowity film

Patryk Jaki jest człowiekiem bardzo religijnym. Często podkreśla swoje przywiązanie do wartości katolickich i walczy o to, żeby Polska nie zeszła na tzw. lewacką drogę. Europoseł Solidarnej Polski w życiu prywatnym także jest praktykującym katolikiem. Kolejnym dowodem na to jest chrzest, który Patryk Jaki przyjął w wieku 38 lat. Nie był to pierwszy chrzest polityka, tylko odnowienie sakramentu.