Paweł Kowal strzyże brwi u barbera! Zrobił się na bóstwo

Poseł Koalicji Obywatelskiej wie, że elegancki mężczyzna musi mieć schludne ubranie, wypastowane buty i... dobrze przycięte brwi. Dlatego wybrał się do salonu barbera i oddał w ręce specjalisty. Profesjonalny golibroda ostrzygł polityka gładko na bokach, uważnie strzygą przy uszach. Następnie sprawnie ogolił posła KO i precyzyjnie podciął mu brwi. W salonie nie tylko zadbano o wygląd Pawła Kowala, ale i o to, by mógł się zrelaksować i na chwilę zapomnieć o codziennych troskach. Polityk mógł się delektować kawą i na spokojnie przejrzeć wiadomości w telefonie. Tak wyszykowany może ruszać na ważne spotkania i narady.

Kim jest barber? Wiele osób mylnie uważa, że to taki sam fach, jak fryzjer. Ale nie do końca, bo co prawda barber strzyże i goli męskie brody, jednak skupia się on też na pielęgnacji. Zna też najmodniejsze cięcia i fryzury.

ZDJĘCIA PAWŁA KOWALA U BARBERA NIŻEJ