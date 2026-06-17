Paweł Kowal z ogniem w uszach! W takim stanie polityka jeszcze nikt nie widział [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-06-17 5:15

Wygląd jest ważny, zwłaszcza dla wpływowych polityków. Nic dziwnego, że fotoreporter „Super Expressu” zauważył Pawła Kowala (51 l.), szefa sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, u fryzjera, który zadbał o nienaganny wygląd jego głowy. Uszy posła KO zostały przy okazji wydepilowane ogniem!

Golenie i przypalanie na własne życzenie

Paweł Kowal zajmuje się niezwykle ważnymi sprawami międzynarodowymi. Poseł KO niedawno był w Stanach Zjednoczonych, gdzie przekonywał ważnych urzędników i polityków do ulokowania w Polsce stałej bazy amerykańskiego wojska. Aby należycie reprezentować nasz kraj, polityk postanowił zrobić się na bóstwo w zakładzie fryzjerskim w Rzeszowie. Doświadczony barber starannie ogolił Kowalowi głowę i wydepilował jego uszy żywym ogniem. Następnie na czoło przewodniczącego sejmowej komisji spraw zagranicznych trafiła czarna maska typu peel-off (zapewne z dodatkiem aktywnego węgla), co pozwoliło na głębokie oczyszczenie skóry! Teraz polityk KO może wrócić do Warszawy, a nawet wyruszyć na spotkania z dyplomatami i urzędnikami strategicznych państw. 

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Wielki świat posła Kowala

Zresztą tak gruntowne przygotowanie wizerunkowe nie powinno nikogo dziwić – w końcu poseł Kowal to prawdziwy polityczny obieżyświat. Jak kiedyś podliczyliśmy, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych to absolutny rekordzista pod względem podniebnych wojaży! Skoro w służbowych delegacjach spędza blisko trzy miesiące, odwiedzając tak odległe zakątki jak Indie czy Korea Południowa, gładkie oblicze i brak zbędnego owłosienia to podstawa. Pozostaje mieć nadzieję, że rzeszowski barber nałożył na głowę parlamentarzysty solidny filtr UV, bo przy tak napiętym grafiku lotów i ciągłej zmianie stref klimatycznych.

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PAWEŁ KOWAL