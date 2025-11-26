Paweł Kukiz w żałobie. "Mój największy w życiu Przyjaciel"

Nie żyje Andrzej Marzec.

Był niezwykle ważną postacią dla polskiej sceny muzycznej.

Zmarłego pożegnał poruszająco Paweł Kukiz.

Śmierć Andrzeja Marca

25 listopada 2025 roku, po długiej i wyczerpującej chorobie, zmarł Andrzej Marzec. Smutną wiadomość o jego śmierci przekazali jego najbliżsi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Był on postacią niezwykle ważną dla polskiej sceny muzycznej – organizatorem niezliczonych koncertów, cenionym menadżerem i impresario kultury. Rodzina pogrążona jest w głębokiej żałobie.

Zobacz: Magdalena Ogórek ma problem! Jej fundacja jest na celowniku prokuratury

Andrzej Marzec przez dwadzieścia lat związany był z PAGART-em. Już w latach osiemdziesiątych, dzięki jego staraniom, polska publiczność miała okazję podziwiać występy artystów światowej sławy takich jak: Eltona Johna, Leonarda Cohena, Iron Maiden, Depeche Mode, Tinę Turner, Pat Metheny Group, Marillion i Metallikę.

Sprawdź: Wiemy, co czeka Kaczyńskiego przed świętami. Wiercenie, burzenie i wylewki. Potężny remont za ścianą. MAMY ZDJĘCIA!

W roku 1991 założył agencję AMC, która zajmowała się organizacją koncertów ikon muzyki. Dzięki niemu polscy fani mogli zobaczyć na żywo występy kolejnych wybitnych artystów, takich jak: Boba Dylana, Beastie Boys, Radiohead, Foo Fighters, Faithless, Massive Attack, Ice T & Body Count, Iggy’ego Popa, Davida Byrne’a, Patti Smith, Camel, Toto, Petera Gabriela oraz The Cure.

Andrzej Marzec był bratem Krzysztofa Marca, znanego jako "Pan Tik Tak". W ostatnich latach życia mieszkał w Warszawie, choć pochodził z Krakowa.

Pożegnanie Kukiza

Informację o śmierci Andrzeja Marca potwierdził również Paweł Kukiz. Jak się okazuje, łączyły go ze zmarłym naprawdę bardzo bliskie relacje. - Zmarł mój największy w życiu Przyjaciel... R.I.P. - napisał pogrążony w żałobie były wokalista zespołu Piersi

Galeria poniżej: Tak mieszka Paweł Kukiz

Sonda Czy Paweł Kukiz to dobry polityk? Tak. Nie.