Petru beztrosko mknął na hulajnodze. Zapomniał o jednym

Elektryczna hulajnoga to sprzęt stworzony dla niego

Ryszard Petru (53 l.) od lat żyje w biegu. Już w czasach studenckich doradzał prof. Leszkowi Balcerowiczowi (78 l.), kiedy ten w kolejnych rządach reformował polską gospodarkę. Później został wziętym ekonomistą, który wręcz nie wychodził z telewizyjnych studiów, a wreszcie politykiem. Dla takich ludzi, których codzienny kalendarz aż puchnie od zaplanowanych wydarzeń stworzone są właśnie elektryczne hulajnogi. Bez szukania miejsca parkingowego, bez zagnieceń na pięknym i dopasowanym garniturze i wreszcie bez korków. To po prostu sprzęt, którym w zatłoczonym mieście, a takim jest przecież Warszawa, można zawsze sprawnie dostać się z punktu A do punktu B. Także do Sejmu, który znajduje się niemal w samym centrum stolicy. Warto jednak przemieszczać się bezpiecznie z kaskiem na głowie. Taki sprzęt może i trochę zepsuje fryzurę, ale w razie tarapatów ochroni to co pod nią. Gorąco apelujemy, żeby pan poseł następnym razem wziął te sugestie pod uwagę.

Kim jest Petru?

Ryszard Petru, urodzony 6 lipca 1972 roku w Warszawie, to polski ekonomista, polityk i publicysta, znany jako założyciel partii Nowoczesna. Ukończył Szkołę Główną Handlową, gdzie później wykładał. Pracował w sektorze bankowym, m.in. w Banku Światowym i BRE Banku, specjalizując się w analizach makroekonomicznych. W 2015 roku założył Nowoczesną, liberalną formację, która w wyborach parlamentarnych zdobyła 7,6% głosów, wprowadzając go do Sejmu jako posła. W 2018 roku odszedł z partii po konfliktach wewnętrznych. Wrócił na Wiejską w 2023 roku. W wyborach parlamentarnych startował z list Trzeciej Drogi, dołączył do klubu Polski 2050. W tej kadencji zasłynął między innymi z ostrego sprzeciwu wobec uczynienia Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy.