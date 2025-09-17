Petru beztrosko mknął na hulajnodze. Zapomniał o jednym

W Polsce nie ma prawnego obowiązku jazdy w kasku na hulajnodze elektrycznej. Rozsądek nakazywałby jednak chronić to co najcenniejsze. Szczególnie kiedy jest się popularnym politykiem, od którego przykład czerpać mogą inni obywatele. Dlatego apelujemy do posła Polski 2050, panie Ryszardzie następnym razem załóż Pan kask.

Elektryczna hulajnoga to sprzęt stworzony dla niego

Ryszard Petru (53 l.) od lat żyje w biegu. Już w czasach studenckich doradzał prof. Leszkowi Balcerowiczowi (78 l.), kiedy ten w kolejnych rządach reformował polską gospodarkę. Później został wziętym ekonomistą, który wręcz nie wychodził z telewizyjnych studiów, a wreszcie politykiem. Dla takich ludzi, których codzienny kalendarz aż puchnie od zaplanowanych wydarzeń stworzone są właśnie elektryczne hulajnogi. Bez szukania miejsca parkingowego, bez zagnieceń na pięknym i dopasowanym garniturze i wreszcie bez korków. To po prostu sprzęt, którym w zatłoczonym mieście, a takim jest przecież Warszawa, można zawsze sprawnie dostać się z punktu A do punktu B. Także do Sejmu, który znajduje się niemal w samym centrum stolicy. Warto jednak przemieszczać się bezpiecznie z kaskiem na głowie. Taki sprzęt może i trochę zepsuje fryzurę, ale w razie tarapatów ochroni to co pod nią. Gorąco apelujemy, żeby pan poseł następnym razem wziął te sugestie pod uwagę.

Kim jest Petru?

Ryszard Petru, urodzony 6 lipca 1972 roku w Warszawie, to polski ekonomista, polityk i publicysta, znany jako założyciel partii Nowoczesna. Ukończył Szkołę Główną Handlową, gdzie później wykładał. Pracował w sektorze bankowym, m.in. w Banku Światowym i BRE Banku, specjalizując się w analizach makroekonomicznych. W 2015 roku założył Nowoczesną, liberalną formację, która w wyborach parlamentarnych zdobyła 7,6% głosów, wprowadzając go do Sejmu jako posła. W 2018 roku odszedł z partii po konfliktach wewnętrznych. Wrócił na Wiejską w 2023 roku. W wyborach parlamentarnych startował z list Trzeciej Drogi, dołączył do klubu Polski 2050. W tej kadencji zasłynął między innymi z ostrego sprzeciwu wobec uczynienia Wigilii Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy.

