Petru zrobił się na bóstwo. Wiemy, ile zapłacił za strzyżenie w modnym salonie

Ryszard Petru wie, że dobrze czasem coś zmienić w życiu, nawet jeśli jest to tylko fryzura. W końcu idzie wiosna i dobrze postawić na metamorfozę w wyglądzie. Polityk wybrał się więc do fryzjera, ale nie do zwykłego salonu fryzjerskiego, a do modnego studia fryzjerskiego w samym sercu stolicy. To studio, które szczyci się tym, że fryzjerstwo to ich pasja. Ryszard Petru postawił więc na wyjątkowe miejsce i oddał w ręce jednego z mistrzów fryzjerstwa. Fryzjer z precyzją i wprawą strzygł posła Polski 2050, najpierw nożyczkami ścinał górę, a maszynką sprawnie równał boki i tył.

W tym czasie Petru mógł się zrelaksować i przeglądać ciekawostki w telefonie. Jak wynika z cennika studia fryzjerskiego strzyżenie męskie krótkich włosów kosztuje albo 150 zł albo 200 zł, w zależności od tego, kto z zespołu fryzjerów zajmuje się klientem i robi fryzurę. Trzeba przyznać, że nowa fryzura była warta tej ceny, a poseł wygląda bardzo elegancko. Dosłownie jak model! Nie wierzycie? Zobaczcie na zdjęciach w galerii zdjęć poniżej!

Kim jest Ryszard Petru?

Warto wspomnieć, że Ryszard Petru kilka miesięcy temu powrócił do wielkiej polityki, bo w wyborach 2023 został posłem z ramienia Trzeciej Drogi. Petru to przede wszystkim znany ekonomista, przedsiębiorca. Kiedyś był doradcą ds. reformy emerytalnej Leszka Balcerowicza. Na koncie ma stworzenie partii Nowoczesna, która w wyborach parlamentarnych w 2015 roku zdobyła 7,6 proc. głosów. Prywatnie media donosiły, że niedawno po raz kolejny wziął ślub.

