Piękna Karolina Pajączkowska pokazała mamę i siostrę! Która jest najładniejsza?

Karolina Pajączkowska zasłynęła dzięki prowadzeniu programów informacyjnych na antenie TVP. Wiele osób było zaskoczonych jej decyzją, by pojechać na ogarniętą wojnę Ukrainę, gdzie rozmawiała z cywilami i relacjonowała bieżące wydarzenia. Wielokrotnie pokazała, że dziennikarstwo to jej powołanie i prawdziwa pasja! Do tego Karolina Pajączkowska powala swoją urodą. Teraz, przy okazji wyjścia do knajpy, pokazała swoją mamę i siostrę Dagmarę. Jak się okazuje, obie są równie piękne co dziennikarka! Z kolei siostry to wykapane mamy. Jedyne, co je różni, to blond włosy – ich mama zdecydowała się na brązowe włosy do ramion. Tymczasem Dagrama to blondynka o niebieskich oczach. Na InstaStory udostępnionym przez Karolinę Pajączkowską widać ją w czerwonej szmince, która dodatkowo podkreśla jej urodę. – Podobne? – zapytała. Trzeba przyznać, że wszystkie panie mogą się pochwalić ślicznymi buziami i kobiecymi sylwetkami! Podobieństwo widać już na pierwszy rzut oka.

Sonda Oglądasz programy z Karoliną Pajączkowską? Tak Nie Nie wiem