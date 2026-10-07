Piękne, co para prezydencka z Filipin przygotowała dla Nawrockich. Sztos!

Przygotowali pokaz fajerwerków dla Nawrockich

Filipińscy gospodarze powitali polską delegację z niezwykłą gościnnością. Najważniejszym akcentem integracyjnym pierwszego dnia był uroczysty obiad w Pałacu Malacañang, wydany przez prezydenta Ferdinanda Marcosa Jr. oraz jego małżonkę na cześć polskich gości. Uroczysta kolacja stała się okazją do wyeksponowania kulturowej bliskości obu narodów. Zwieńczeniem uroczystego wieczoru był widowiskowy pokaz fajerwerków, który rozświetlił niebo nad Manilą na cześć polskiej delegacji.

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Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę od złożenia wieńca pod pomnikiem bohatera narodowego Filipin, José Rizala w Parku Luneta. Następnie w Pałacu Malacañang odbyły się rozmowy w wąskim gronie oraz spotkanie plenarne delegacji obu państw, podczas których zadeklarowano dążenie do podniesienia relacji dyplomatycznych do poziomu partnerstwa strategicznego.

Nawrocki wziął udział w otwarciu V Polsko–Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT oraz złożyła wizytę uczestnikom polsko-filipińskiego hackathonu w iAcademy. Prezydent wygłosił również prelekcję dla studentów Uniwersytetu Katolickiego im. Świętego Tomasza, skupiając się na kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego i wartościach łączących obydwa narody. Kolejne dni wizyty polskiej delegacji będą skoncentrowane na kwestiach gospodarczych oraz współpracy przemysłu obronnego.

Plany historycznej wizyty

W harmonogramie przewidziano forum biznesowe sektora prywatnego oraz uroczyste spotkanie pary prezydenckiej z Polakami mieszkającymi na Filipinach i osobami szczególnie zasłużonymi dla rozwoju relacji dwustronnych. Na zakończenie pobytu prezydent Karol Nawrocki uda się do bazy lotniczej im. płk. J. Villamora. Zobaczy tam wielozadaniowe śmigłowce S-70i Black Hawk, wyprodukowane w polskich zakładach PZL Mielec i dostarczone dla Filipińskich Sił Powietrznych w ramach kontraktu obronnego.

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