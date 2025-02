Pierwsza Dama znów na szczycie. Jolanta Kwaśniewska z Bestsellerem Empiku 2024

Styl, który się nie starzeje

Jolanta Kwaśniewska od lat uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych Polek. Niektórzy nawet potrafią pokusić się na stwierdzenie, że to swego rodzaju "ikona mody" naszych czasów, szczególnie wśród Pierwszych Dam. Jej ponadczasowy styl to mieszanka klasycznej elegancji z nowoczesnymi detalami. Jej słabość do czerni, doskonałych krojów i wyrazistych akcesoriów sprawia, że każda jej stylizacja przyciąga uwagę. Gala Bestsellerów Empiku 2024 była kolejnym dowodem na to, że Kwaśniewska nie tylko zna się na dyplomacji i działalności społecznej, ale również doskonale wie, jak zrobić piorunujące wrażenie na czerwonym dywanie. Wśród naszych czytelników od lat ma swoisty fanclub zwolenników prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego i jej u boku.

Mentzen uderzył w Trzaskowskiego. Nie gryzł się w język

Podczas gali Bestsellery Empiku 2024 Kwaśniewska postawiła na czarną, cekinową kreację o kroju idealnie podkreślającym jej sylwetkę. Subtelny połysk tkaniny dodawał całości elegancji, a wysoki kołnierz ozdobiony piórami nadawał stylizacji lekko awangardowego charakteru. Uwagę przyciągały także charakterystyczne duże okulary w czarnych oprawkach. To znak rozpoznawczy byłej pierwszej damy, które doskonale komponowały się z całością.

Kluczowym elementem stylizacji był także makijaż, czyli czerwień na ustach i perfekcyjnie podkreślone oczy, co dodało całości wyrazistości i klasy. Trudno nie zauważyć, że Jolanta Kwaśniewska doskonale odnajduje się w świecie wielkiej mody, a jej każda stylizacja jest przemyślana w najdrobniejszych szczegółach.

Gala Bestsellerów Empiku 2024 była kolejnym dowodem na to, że żona byłego prezydenta nie tylko zna się na dyplomacji, ale również doskonale wie, jak zrobić piorunujące wrażenie na czerwonym dywanie. Nieprzypadkowo od lat wymienia się ją wśród najlepiej ubranych Polek.

Autor:

Mellina - Jolanta Kwaśniewska: W pewnym momencie zarabiałam większe pieniądze od Olka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.